城大揚威香港大學生創新及創業大賽 勇奪最多獎項及優秀組織獎

■城大機械工程學系博士生劉法鈺、李明宇、李玉超及曾奕鋆，以「結構熱裝甲」參賽，並獲創新項目組別特等獎及一等獎。

■由城大能源及環境學院研究助理劉賽、博士後朱毅豪博士，以及博士生杜雨薇組成的初創團隊海卓科技，研發了一種熱致變色智能窗，並獲得創新項目組別一等獎。

■由城大生物醫學系碩士生伍子龍、生物醫學工程學系博士後鄭梦佳博士、博士生張瑜玥及神經科學系博士生張繼天組成的華港龍生物科技，以建基於城大專利技術而首創的冰凍微針醫療器械，獲得創業項目組別一等獎。

第8屆香港大學生創新及創業大賽日前舉行頒獎禮，香港城市大學（城大）的參賽團隊表現出眾，共囊括了19個獎項。優勝團隊更可代表香港出戰全國多項賽事，令他們創新的科技及意念和城大卓越的科研實力，延伸至內地舞台。在「香港大學生創新及創業大賽」中脫穎而出的團隊，將有機會組成香港特別行政區代表隊，參與內地高校的各項矚目創新創業大賽，包括中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽、「挑戰盃——全國大學生課外學術科技作品競賽」等，故為本地具代表性的大學生比賽之一。今屆賽事共有超過260支隊伍參加，39支來自城大的隊伍共贏得一個「特等獎」、三個「一等獎」、兩個「二等獎」、四個「三等獎」及九個「優異獎」嘉許。其中，「結構熱裝甲」獲得創新項目組別特等獎及一等獎，「用於建築節能於熱管理的熱致變色智能窗」及「遞送細胞和生物製品的冰凍微針械組合產品」兩個項目，亦分別獲得創新項目組別和創業項目（初創企業）組別的一等獎。城大更憑參賽項目數量和獲獎項目的等級均表現出色，榮獲「優秀組織獎」，再度肯定大學在推動創新創業的努力。HK Tech 300 全力培育年青人創新創業為協助有志創業的城大學生、校友、科研人員以及其他人士開展創科之旅，城大撥出五億港元舉辦大型創新創業計劃「HK Tech 300」，由去年3月推出至今，已有超過1,300人參與由專業機構提供的創業培訓課程；超過440隊初創團隊獲港幣十萬元種子基金，當中逾300隊同時成功入選香港科技園公司Ideation計劃，額外獲十萬元種子基金；超過90間初創公司各獲批出最高達港幣100萬元的天使基金投資。這些初創團隊及公司涵蓋多個範疇，包括深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。城大早前與華潤創業有限公司合資成立首期金額共一億港元的科創投資平台，又與七間科創投資企業及基金，建立共同天使投資合作夥伴關係。它們向獲甄選的HK Tech 300初創公司，共額外提供每年港幣9,000萬的天使投資。而多家獲HK Tech 300天使基金投資的初創企業亦陸續獲得風險投資基金青睞，總投資額超越港幣5,000萬。計劃獲逾70個機構和組織大力支持，為初創團隊提供多元化專業服務。逾120位經驗豐富的工商業界精英及創業家擔任創業導師，為初創團隊提供指導。