入境人士可早獲「黃碼」外出 ﻿澳門放寬入境推「優化5+3」﻿

■抵澳人士入境後如需前往內地，須接受五天居家監察，再接受三天離境限制。

澳門宣佈再放寬入境檢疫限制，今日起對由香港、台灣及海外入境人士，實行「優化5+3」，即五天居家隔離醫學觀察及三天離境限制，新制度下入境人士可提早獲得「黃碼」外出活動。有政界人士認為反映內地很快都會放寬入境檢疫。即日起，抵澳人士毋須再預訂澳門的醫學觀察酒店，及預繳核酸檢測費用。但他們登機、登船或等車來澳門時，須持有四十八小時內核酸陰性證明，及自備足夠的快測包，供隔離期間使用，抵澳當日再做核酸檢測，之後可馬上離開前往租住的可接待酒店或住所，並會得到「紅碼」。在「優化5+3」措施下，自入境翌日起計連續三天，入境人士須每天快測並將結果上載，如第三天快測結果仍屬陰性，其澳門健康碼將由「紅碼」轉為「黃碼」，期間可自由活動，但不得聚餐或聚會；他們當天亦須自行預約社區核酸站做免費核酸檢測，否則其健康碼會轉回「紅碼」；在之後的第四、五天，如連續兩天快測陰性就會得到「綠碼」。另外，抵澳人士入境後如需前往內地，他們必須在接受五天的居家監察後，再接受三天的離境限制，即至入境翌日起計第九天凌晨零時。根據以往「五天集中隔離+三天居家隔離」的政策，港台及外國入境人士在三天居家隔離期間，健康碼仍屬「紅碼」，除做核檢外，不得因為其他原因外出。因此是次放寬，入境人士較之前早四天獲得「黃碼」，更早能外出活動。全國人大常委譚耀宗向傳媒指今次澳門放寬入境檢疫，或反映內地很快都會放寬，他稱抗疫不走回頭路，內地勢將放寬入境檢疫，但未知是一步到位，還是分開兩步走，但理論上逐步放寬較穩妥。