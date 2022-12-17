馮煒光 - 朗豪坊打造毛孩Shopping新熱點 首個「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」

■逾2米大胖胖大貓

■3仔睡到三點聖誕樹糕糕Go

■「味來見」神奇時光隧道

■SSC「旋木•鹿想飛翔」

今個聖誕，朗豪坊邀請了8大迪士尼與彼思人氣動畫角色化身QQ毛毛球，於即日起以毛絨絨的形象及關愛毛孩的心思啟動「Fluffy Festival」與大家迎接聖誕，打造寵物友善聖誕打卡位！「寵」愛有加的朗豪坊特別趁聖誕送暖給毛孩，夥拍本地非牟利組織－香港拯救貓狗協會於12月18日在朗豪坊辦公大樓5樓Eaton Club舉行商場首個「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」，讓有意領養家庭新成員及愛寵人士親身與現場待領養的狗狗互動、了解毛孩的背景及辦理領養申請。當日入場人士凡即場登記成為LP CLUB會員，更可獲贈The Coffee Academïcs HK$50電子券乙張，朗豪坊亦會代每位新登記會員捐出一份寵物膳食到香港拯救貓狗協會，讓毛孩有個溫暖飽足的聖誕。此外，朗豪坊積極打造寵物友善購物環境，除增設寵物車借用服務外，場內逾130個商戶均歡迎寵物進店與主人同遊；有商戶更發售精美寵物用品或動物為主題的商品。聖誕節帶牠歸家毛孩領養日日期：12月18日（星期日）時間：下午1時至5時地址：朗豪坊辦公大樓5樓Eaton Club皇室堡聖誕圍「奴」Meow! 6大Meow Meow!打卡位 為主子和貓奴送暖由即日起至2023年1月2日，於皇室堡中庭位置設6大Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。此外，同場加設限定「貓貓紙箱市集」，多款貓貓產品供貓奴選購，更特設慈善義賣攤檔，義賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻女士(劉太)親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品，並會將收益撥捐香港群貓會，誠邀愛心滿載的貓奴一起支持。貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」，一眾愛貓人士絕對不容錯過。如果你是主子的攝影發燒友記得參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品，享受聖誕圍「奴」之樂！皇室堡聖誕圍「奴」Meow!日期：即日起至2023年1月2日時間：中午12時至晚上9時地點：皇室堡地下中庭The ONE今個聖誕知你咩料市集2022年的The ONE及LILABOC為大家帶來耳目一新的聖誕體驗！The ONE聯乘超人氣藝人193郭嘉駿主理之品牌LILABOC，首度於香港商場展出，以其招牌金句「知我咩料？！」點題，為大家準備一個【今個聖誕知你咩料市集】，市集由LILABOC核心人物 「3仔」率領，新舊角色進駐8大打卡位，搞笑角色設定配合打卡情境，叫人會心微笑。屆時於「LILABOC期間限定店」內獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品，老婆們必滿載而歸！另外，為迎接新一年，今年特別設計The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆，可愛搞鬼角色陪住大家，日日都開心爆笑！The ONE×LILABOC【今個聖誕知你咩料市集】日期：即日起至2023年1月2日時間：上午10時至晚上10時地點：尖沙咀The ONE UG2中庭及The ONE地下露天廣場活動開放以The ONE社交平台/場內公布為準。LILABOC期間限定店日期：12月16-18日及22-26日時間：中午12時至晚上8時地點：尖沙咀The ONE UG2中庭T.O.P x 十字牌• 想你身體健康過冬日今個聖誕，T.O.P This is Our Place與「十字牌Trappist Dairy」一拍即合，由即日起至翌年1月31日，打造【T.O.P x 十字牌•想你身體健康過冬日】兩大主題許願打卡聖地，包括「奶裏只得我共你」戀人小屋，以25:1比例完美放大招牌十字屋仔奶盒及「味來見」神奇時光隧道，以過百個經典牛奶箱鑲嵌設計而成。同時，商場特別設計限量版聯乘精品及兩款十字牌手作坊，勢必誘人瘋狂朝聖！T.O.P亦同時與「香港牛物種保護協會」合作，凡消費滿400元，即可獲「牛牛我愛你」磁石貼，商場同時捐贈一份牛草予大嶼山瀕臨絕種的亞洲水牛及包括大嶼及大嶼以外多區正受災中的黃牛羣。此外，於場內商戶ZenS、呦呦鹿鳴布丁燒、一芳及LAB EAT Restaurant & Bar消費指定產品，商户將會撥捐部分收益給「香港牛物種保護協會」。T.O.P x 十字牌•想你身體健康過冬日日期：即日起至2023年1月31日時間：上午10時至晚上10時地點：旺角彌敦道 700 號T.O.P This is Our Place漫遊減碳市集 必影唯美摩天輪、旋轉木馬 Wonderful X’mas 聖誕嘉年華@SSC．MCPOne歡度節日假期都可以充滿歡「綠」！上水中心購物商場(SSC)及新都城中心一期(MCPOne)即日起至2023年1月2日帶大家減碳樂遊【Wonderful X’mas 聖誕嘉年華】，必到兩大嘉年華標誌性裝置與唯美摩天輪和旋轉木馬打卡，更可於聖誕及新年假期遊覽「冬日漫遊減碳市集」， 齊集30多個人氣綠色、特色手作攤檔，包括個人護理、精品首飾、生活雜貨和文具手作等新穎又創意實用的環保產品，綠意洋溢氣氛熱鬧。此外，即場消費滿指定金額即可獲贈「冬日窩心香氛禮盒」或「$50指定商戶現金券」，更有機會獲得特別大獎超吸睛觀星波波營Glamping連燒烤套票，盡情感受節慶喜悅！Wonderful X’mas 聖誕嘉年華 @ SSC ． MCPOne日期：即日起至2023年1月2日時間：上午10時至晚上10時地點：上水中心購物商場(SSC)及新都城中心一期(MCPOne)