苦戰120分鐘 12碼擊敗法國 阿根廷捧世盃美斯圓球王夢

世界盃決賽，阿根廷火併衞冕冠軍法國，戰況峰迴路轉，阿根廷上半場領先二比〇，但下半場八十分鐘法國絕地反擊，麥巴比於兩分鐘內先入十二碼後勁射破網，兩隊打平要加時。加時下半場，美斯抽射得手，但七分鐘後，阿根廷又輸十二碼，麥巴比射入第三球。一百二十分鐘後，雙方三比三，以射十二碼分高下，結果阿根廷終極勝出，美斯終於捧走大力神盃，正式榮登球王。互射十二碼，麥巴比及美斯分別射第一球，兩人皆中，但法國高文及曹亞文尼先後射失，最終阿根廷以四比二力克法國，相隔三十六年第三度奪得世界盃。麥巴比連入三球兩隊陣容與上場只有少量變動。早前傳多人感染中東呼吸綜合症的法國，中堅烏柏美卡奴及中場拉比奧特復出；自淘汰賽起一直居後備的「天使」迪馬利亞重任阿根廷正選，頂替柏利迪斯。開賽後阿根廷佔主動，中場奪控球，法國防線縮後。二十一分鐘迪比利犯「天條」，禁區內絆倒迪馬利亞，球證直指十二碼點，美斯一射中的領先。失球後法國未見主動搶攻，多次中場失球，美斯如魚得水，多次分球往危險地帶。三十五鐘，法國左路邊線失去控球，美斯中路策動反擊，後上麥亞里士打接球傳給迪馬利亞單刀輕鬆射入二比〇。四十一分鐘，落後的法國變陣，由馬卡斯杜林及高路梅安尼入替基奧特及迪比利。至半場，法國竟未有一次正式射門。下半場法國壓前，中場仍失勢，未見起色。七十八分鐘成轉捩點，高路梅安尼左路推入禁區被踢跌，麥巴比十二碼破網，追成二比一。僅僅兩分鐘後，麥巴比接應挑傳，窩利右下角入網追平二比二。追平後，法國氣勢如虹，法國球員多次盤球入危險地帶，阿根廷險象環生。補時六分鐘，美斯娥眉月頂勁射，角度太正被門將撲走。雙方法定時間踢成二比二，須加時再賽。一百零八分鐘，拿達路馬天尼斯右路窄位勁射，法國門將洛里斯拍出不遠，美斯勁射空門，皮球被後衞擋出但已過白界，三比二。一百一十五鐘，阿根廷再「犯天條」，麥巴比再次十二碼中網，兩隊三比三平手，終由最殘酷的互射十二碼分勝負。