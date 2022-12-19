■為慶祝開業十八周年，Candy早前在尖沙咀舉行一場內衣表演。

■Candy還會幫客人修改內衣尺寸。

行政長官李家超上周透露，香港明年與內地通關「有很現實的可能性」，為期待通關已久的商界、旅遊相關行業和民間帶來希望，連不少內地和東南亞遊客亦想盡快重臨香港這個購物天堂，再次享受掃貨樂趣。旺角一間專售女性內衣的商舖近期收到不少內地和海外粉絲的訊息，詢問香港何時通關，想專程來選購五花八門兼價錢相宜的內衣。店主預計一旦通關，生意會爆升至少兩成。在旺角花園街經營女性內衣的Lady Bra Pro店主Candy接受本報訪問時指，胸圍是女士的必需品，早年投資這門生意，「這區一向人流旺，又多遊客到訪，所以選址旺角開舖。做了十八年，另外還開了兩間分店。早前在尖沙咀舉行了一場內衣表演，慶祝創業十八周年。」疫情封關後，她的生意明顯受影響，「人客中七成是本地客人，其餘是外國和內地遊客，這幾年都少了三成生意。」星洲三母女買爆行李箱自從九月底當局放寬外地抵港旅客至「0+3」後，Candy說多了遊客逛旺角，「封關前，我們都有不少新加坡、馬來西亞和澳門人客，她們覺得香港的內衣價錢較便宜，款式較多選擇。」她說，上星期就有三個新加坡客來買胸圍，「她們是三母女，一口氣買了二十多件，裝滿一個行李箱。」另外，一個四年沒見的澳洲客人早前亦專誠來購物，「大家再見面，真的很開心。」Candy又十分期待香港和內地盡快通關，「很多自由行旅客都喜歡來花園街購物，因為貨物包羅萬有和價錢大眾化。我們之前也經常做內地旅客生意，例如北京、上海和青島等一線城市，她們的消費力都很高，很捨得花錢。」Candy表示，內地雖然也有外國入口的胸圍，但價錢比香港貴，「普通的外國牌子胸圍，內地專門店多數賣四百至六百元，但我們是五百多元買一送一，所以有內地客會專登來香港買胸圍，她們每次最少都買六件，因為很多女士的習慣，內衣都是一整批更換。」Candy預計，如果明年初可以與內地通關，生意或至少增加兩成，她計劃下個月會訂更多新貨，迎接一班內地遊客。Candy表示，一般對內衣有要求的客人，都會捨得在這方面花錢，「內衣雖然穿在裏面，但如果質料差，會影響整個身形，就算外面的衣服如何名貴漂亮，也會大打折扣。」她說一般女士每年大約花三千元買胸圍，「胸圍本身是有彈性，但每次穿著都會拉扯，加上經常會洗，彈性會減少，穿上身會變得不夠緊，影響身形美感，所以很多女士都會半年換一批胸圍，一年就換兩次。」另外，由於每個人體型不同，現成胸圍未必百分百稱身，所以她會幫客人修改尺寸。至於款式，Candy說成熟女士偏好鮮艷顏色，以及喱士設計，「後生女多數喜歡素色，設計要簡單一點。」