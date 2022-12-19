市場上的貸款產品各有特色，點揀最合適？做個精明消費達人！

■中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶指中銀香港積極支持環保，以高額現金回贈之電子渠道獎賞，鼓勵大眾以電子渠道申請稅貸。

在疫情持續了近三年後，有人已急不及待出外旅遊以填補三年間的空白；有人趁此機會改善家居環境，讓自己長留在家中亦可以體驗不一樣的生活空間；又或是在疫情百業蕭條之際，突然找到商機準備創一番事業，不過創業需投放大量資金等待回報之際……這時候突然收到綠色炸彈，再看看剩餘不多的存款。左支右拙，唯貸款能解你燃眉之急。認清貸款 因個人需要選擇在決定貸款前，你能分辨清楚不同借貸有甚麼分別嗎？其實一般定額貸款包括分期、稅務、信用卡現金套現等，當中以信用卡現金套現金額最少（視乎信用額而定），無須批核，只需要在銀行櫃員機即可進行提款；普通分期貸款金額較大而沒有申請時間限制，可用作各種大額開支如結婚、裝修、進修、創業等等。至於稅務貸款則主要在每年10月到明年4月，金額比分期貸款稍低，所以還款期與利息亦相對較低。不過要留意有部份銀行會代申請人繳交稅單，限制稅務貸款的使用途徑，否則申請人可以用來交稅或用作其他用途。此外，稅務貸款的還款期一般會比較短，但單看月平息並不能直接判斷該貸款產品的好壞，因為當中並未包括其他貸款成本。金融機構所給出的最優惠息率除根據貸款額及還款期外，還會參考申請人的財政狀況、償債紀錄、個人信貸評分以及職業等因素，來衡量息率。因此，還款是否準時，有沒有過期未還紀錄等因素，都直接影響結果，所以保持平日的健康理財可更容易獲批較低的息率。實際年利率是金管局所定的指標，是計算利率、手續費、行政費及回贈等所有條款後的最終年利率，能較確切地反映借貸成本。實際年利率越低，才真正代表該貸款產品是否划算。中國銀行（香港）以電子渠道申請貸款可享三重現金回贈中國銀行（香港）明白申請人在稅季來臨時需要資金作各種周轉，在申請分期「易達錢」稅季貸款時無需繳交稅單證明，貸款額可高達港幣$400萬或月薪18倍（以較低者為準）。還款期方面，中國銀行（香港）提供高至60個月的還款期，讓申請人有更充裕時間調動資金轉危為機。另一方面，為進一步促進低碳生活，中國銀行（香港）積極推行『無紙化』的網上貸款申請，申請人經電子渠道包括中銀香港網站www.bochk.com、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港」微信官號申請「易達錢」稅季貸款，可享實際年利率低至1.68%兼享全期手續費豁免。中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示：「中銀分期『易達錢』稅季貸款為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助他們在息口趨升的情況下輕鬆應付稅務及各項財務需要。同時，以電子渠道申請優惠積極推行「無紙化」的網上貸款。截至今年10月初，本行電子渠道辦理的私人貸款金額按年上升逾4成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於線上辦妥，既方便客戶又可為環保出一分力。」而中銀香港選擇以現金回贈方式直接將回贈轉到客人戶口，而非送出購物禮券，除了可進一步支持環保，更可免卻客戶需於限期前到禮品中心換領及使用的麻煩。在低息之餘，中國銀行（香港）再提供3重現金獎賞！申請人於即日起到12月31日的早鳥優惠期間，只需憑出糧戶口經上述電子渠道申請「易達錢」稅季貸款，同時滿足港幣$5萬或以上及還款期24期或以上的條件，並於2023年1月31日或之前成功提取貸款，即可享高達港幣$3,500的現金回贈。若果同時申請或提升為「中銀理財」客戶並符合指定條件，更可享理財增值獎賞及其他豐富迎新禮遇。選用中國銀行（香港）發薪服務的申請人更無需提交任何文件，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥，既方便又可大幅減少碳足跡，為環保出一分力。提示：借定唔借？還得到先好借！‧以貸款額港幣100萬元、還款期12個月及每月平息0.0754%計算，實際年利率為1.68%，並豁免全期手續費。上述內容僅供參考性質用途而提供，計算方法及有關總額請以銀行作準。‧有關優惠詳情及條款及細則，請參閱中國銀行(香港)有限公司網頁。‧實際年利率乃根據香港銀行公會所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。‧所有經手機銀行申請的分期「易達錢」貸款，只提供非紙張形式條款及細則，如有需要可到分行索取有關資料的紙質版本。