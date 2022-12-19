市場上的貸款產品各有特色，點揀最合適？做個精明消費達人！

認清貸款 因個人需要選擇
在決定貸款前，你能分辨清楚不同借貸有甚麼分別嗎？其實一般定額貸款包括分期、稅務、信用卡現金套現等，當中以信用卡現金套現金額最少（視乎信用額而定），無須批核，只需要在銀行櫃員機即可進行提款；普通分期貸款金額較大而沒有申請時間限制，可用作各種大額開支如結婚、裝修、進修、創業等等。至於稅務貸款則主要在每年10月到明年4月，金額比分期貸款稍低，所以還款期與利息亦相對較低。不過要留意有部份銀行會代申請人繳交稅單，限制稅務貸款的使用途徑，否則申請人可以用來交稅或用作其他用途。此外，稅務貸款的還款期一般會比較短，但單看月平息並不能直接判斷該貸款產品的好壞，因為當中並未包括其他貸款成本。金融機構所給出的最優惠息率除根據貸款額及還款期外，還會參考申請人的財政狀況、償債紀錄、個人信貸評分以及職業等因素，來衡量息率。因此，還款是否準時，有沒有過期未還紀錄等因素，都直接影響結果，所以保持平日的健康理財可更容易獲批較低的息率。實際年利率是金管局所定的指標，是計算利率、手續費、行政費及回贈等所有條款後的最終年利率，能較確切地反映借貸成本。實際年利率越低，才真正代表該貸款產品是否划算。
中國銀行（香港）以電子渠道申請貸款可享三重現金回贈
中國銀行（香港）明白申請人在稅季來臨時需要資金作各種周轉，在申請分期「易達錢」稅季貸款時無需繳交稅單證明，貸款額可高達港幣$400萬或月薪18倍（以較低者為準）。還款期方面，中國銀行（香港）提供高至60個月的還款期，讓申請人有更充裕時間調動資金轉危為機。
另一方面，為進一步促進低碳生活，中國銀行（香港）積極推行『無紙化』的網上貸款申請，申請人經電子渠道包括中銀香港網站www.bochk.com、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港」微信官號申請「易達錢」稅季貸款，可享實際年利率低至1.68%兼享全期手續費豁免。中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示：「中銀分期『易達錢』稅季貸款為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助他們在息口趨升的情況下輕鬆應付稅務及各項財務需要。同時，以電子渠道申請優惠積極推行「無紙化」的網上貸款。截至今年10月初，本行電子渠道辦理的私人貸款金額按年上升逾4成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於線上辦妥，既方便客戶又可為環保出一分力。」而中銀香港選擇以現金回贈方式直接將回贈轉到客人戶口，而非送出購物禮券，除了可進一步支持環保，更可免卻客戶需於限期前到禮品中心換領及使用的麻煩。
在低息之餘，中國銀行（香港）再提供3重現金獎賞！申請人於即日起到12月31日的早鳥優惠期間，只需憑出糧戶口經上述電子渠道申請「易達錢」稅季貸款，同時滿足港幣$5萬或以上及還款期24期或以上的條件，並於2023年1月31日或之前成功提取貸款，即可享高達港幣$3,500的現金回贈。若果同時申請或提升為「中銀理財」客戶並符合指定條件，更可享理財增值獎賞及其他豐富迎新禮遇。
選用中國銀行（香港）發薪服務的申請人更無需提交任何文件，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥，既方便又可大幅減少碳足跡，為環保出一分力。
提示：借定唔借？還得到先好借！
‧以貸款額港幣100萬元、還款期12個月及每月平息0.0754%計算，實際年利率為1.68%，並豁免全期手續費。上述內容僅供參考性質用途而提供，計算方法及有關總額請以銀行作準。
‧有關優惠詳情及條款及細則，請參閱中國銀行(香港)有限公司網頁。
‧實際年利率乃根據香港銀行公會所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。
‧所有經手機銀行申請的分期「易達錢」貸款，只提供非紙張形式條款及細則，如有需要可到分行索取有關資料的紙質版本。