寒流襲港 致菜價升50％

寒流襲港，市民多在家中打邊爐取暖，令生菜、西洋菜、茼蒿等青菜供應緊張，價格上漲近一半，其中生菜每斤賣六元。



香港蔬菜同業聯會會長黃祥漢向本報表示，寒冷天氣下，「好多人都打邊爐，搞到香港人成日食嗰幾種菜，價格上漲得比較快」，例如生菜、西洋菜、茼蒿等，售價已上漲一半，其中生菜原本只售四元一斤，現時每斤售價已達六元。他續指，在現時跨境貨車運輸安排下，難以再加大蔬菜供應，預料供應緊張的情況會維持一段時間。



至於現時內地疫情升溫，較多菜農確診新冠，加上寒冷天氣影響蔬菜收成，或令蔬菜價格進一步上漲。黃祥漢回應指，除了上述幾類蔬菜供應較緊張，大部份蔬菜的收成及運輸如常，強調整體而言，蔬菜價格波動不大。