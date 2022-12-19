名作家西西病逝享年85歲

本地著名作家、《我城》作者西西（見圖），昨晨心臟衰竭離世，享年八十五歲。「素葉工作坊」昨天facebook公佈：「西西今晨八時十五分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在側。西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」素葉工作坊前身是素葉出版社，由西西與友人成立。



西西原名張彥，一九三七年生於上海，一九五○年來港，代表作為一九七四、一九七五年間所著的小說《我城》，描述中學畢業生「阿果」眼中的七十年代香港，其短篇小說《像我這樣的一個女子》、《碗》等亦深入民心，其《碗》是現時中學文憑試（DSE）中國文學科的指定篇章之一。