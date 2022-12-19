網傳小學欺凌片 教育局：會嚴肅調查

網傳片段見香港南區一間小學有一名穿學校運動服的女童，遭至少三名女生包圍欺凌，頭上被人灑零食碎和淋飲料。教育局回應傳媒指已聯絡有關學校了解事件，並嚴肅調查事件。女童不斷躲避，又曾用手保護頭部。事主受欺負落淚。教育局強調絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為。