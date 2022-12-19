赤柱擄女案4人被捕 疑涉50萬錢債糾紛

一名女子前日在赤柱監獄外被人強行擄上客貨車載走，警方指女事主與四名被捕人有超過一年朋友關係，相信與錢債糾紛有關涉及最少數十萬元。消息指案中主腦今月初要求事主介紹匯款中介，協助將五十萬元匯至內地，惟款項音訊全無疑遭「食夾棍」，故想迫對方交代。



據了解，被捕四名男女均有黑社會背景；三十七歲男主腦得知女事主的男友於赤柱監獄服刑，每日都會探監，便和同黨在當日將她挾上客貨車，希望迫對方交代五十萬元下落。



警方指當時兩名懲教署人員嘗試阻止，司機突然駛走車輛令懲教人員撞傷頭部，難用第三者身份衡量當事人應該或不應做甚麼。行政會議召集人葉劉淑儀則認為懲教職員「可以更進取啲」，因明顯不是打架。