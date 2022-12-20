旅行社擬推阿根廷朝聖團 美斯封王「10」戰衣狂炒

■美斯的「10」號球衣掀炒風。

■阿根廷三奪世盃，舉國歡騰。

四年一度的世界盃終於落幕，全球球迷經歷世盃史上最刺激、最峰迴路轉的生死對決，最終阿根廷擊敗力爭衞冕的法國，事隔三十六年再度捧起大力神盃，掀起世界盃熱潮，正式登基球王的美斯，成為舉世英雄，其「10」號球衣昨天全港缺貨，更有大批粉絲向球衣店查詢，而網上亦現炒風，有人以數千元炒價出售美斯「10」號球衣。決賽當晚，全港酒吧爆場，大量市民觀戰後，於凌晨等車歸家，旺區巴士、小巴站大排長龍，深夜罕見熱鬧場面。社交平台上，不少球衣店表明阿根廷球衣缺貨，只有零星稱有極少量返貨。球衣贊助商Adidas的官網，無論落場版還是球迷版阿根廷球衣，均告售罄。Superfans球衣專門店向本報指，自四強出現以來，店舖每日接到最少三十個有關阿根廷球衣的查詢，而且「十個有九個都係要美斯」。不過，網店現已缺貨，而下一批阿根廷球衣將會是新版「三粒星」（按︰每一次世界盃冠軍都可在隊徽上加上一粒星），要四月才會到貨，「兩粒星」等同絕版。而絕版球衣，亦成為炒家商機。網購平台上，原價為一千〇九十九元的落場版無印字阿根廷球衣，加上美斯印字後，被炒高至一千九百九十九元，更有聲稱是非亞洲版的美斯球衣，索價四千九百九十九元。港酒吧大旺 通宵巴士逼爆阿根廷捧走大力神盃，亦掀起朝聖團。東瀛遊執行董事禤國全指，阿根廷奪冠，掀起的熱潮必定帶動港人到當地旅行「朝聖」，但現時航班仍緊張，預計未來兩至三個月內，東瀛遊不會推出南美團。縱橫遊行政總裁袁振寧則透露，縱橫遊計劃明年秋季推出南美團，行程約二十天，行程包括阿根廷、巴西、智利等國，「重頭戲係巴西里約熱內盧嘅森巴嘉年華」，每人團費八至十萬。他指，一般而言，南美團旅客的旅遊資歷較深，同時有一定時間和經濟能力，相信人數不多，因此屆時推出的南美團亦會重質不重量。前晚本港酒吧全部爆場。香港酒吧業協會主席錢雋永指，酒吧業界在世界盃期間的生意額較疫情前增長約兩成，生意總額約有七億元，但仍遜於上屆世界盃的約十億元。他指，銅鑼灣、尖沙咀區等商業區的酒吧入座率，平均只有約七成，與荃灣及元朗等文青區酒吧平均達九成甚至滿座的入座率，有明顯差距。不過，他指，決賽當晚「周圍都爆場」，又指大多數客人都是一群人看賽事。他認為數字是其次，今次世界盃更重要的是香港人再次享受夜生活，希望今次世界盃能開啟本港夜生活文化的復常。至於他自己對於決賽的感受，他指決賽十分精采，峰迴路轉，「拍戲都做唔到」，認為是一個難忘的回憶。決賽戰落幕後，大量到商場、酒吧觀戰的市民「無車返歸」，旺角先達廣場及彌敦道一帶的小巴及巴士站大排長龍，各通宵巴士更難得「逼爆」。有網民指，自己由尖沙咀行到旺角才有的士，亦有人引述司機指，大量人電召，連的士App都「死晒」。香港的士小巴商總會理事長周國強向本報指，由於疫情改變人們生活模式，的士小巴平常晚間生意慘淡，許多司機星期日晚都不開工，認為情況可以預期。