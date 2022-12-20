盼通關重拾社交過校園生活 跨境學童3年在家上網課

■校長朱偉林稱已準備學習輔助保證學生進度。

■教聯會主席黃錦良料屯門和天水圍為重災區。

爆疫三年，香港與內地之間過關難，跨境學生錯失校園生活，無奈留在內地家中上香港學校提供的網課。有跨境生的家長表示，兒子缺乏校園生活，性格變得孤僻，學業成績亦下滑，十分擔憂。學校方面，少了跨境學生，學生總數下降，面臨縮班的壓力。不論是學生、家長或學校，均熱切期望香港與內地通關有期。有學校為了迎接通關後跨境學生重臨，安排了學習輔導和不少課外活動，幫助跨境學生重過正常校園生活。家中有一名兒子正在讀中四的譚太表示，兒子本來跨境就讀位於大埔的學校，在疫情後只能留在內地家中上學校提供的網課。譚太指，自從上網課後，兒子的學習成績大不如前，她認為缺乏老師督促和校園學習氣氛，對兒子的學業有很大負面影響。譚太又言，兒子的社交活動在疫後亦受到很大打擊，以往他周末會到香港與同學遊玩，現時與同學已沒有聯絡，性格因此變得孤僻，使譚太十分擔憂。此外，兒子留在內地家中後，與家人關係亦變差，沒有校園生活，家中可以傾談的話題亦大減。譚太的丈夫為退休人士，於內地長住，譚太以往則是跨境工作人士，現時為了上班則只能在香港租住劏房，與家人分隔兩地。譚太非常希望能夠盡快通關，即使跨境要早出晚歸，可以與家人同住始終更加開心。而兒子亦可重返校園，她指兒子若得到校內老師的專業教導，定可改善學業成績，而他在校園內能結識朋友，可以擁有更為開朗的性格。家人之間以校園生活為話題，家庭關係亦會轉好。封關大增縮班壓力教聯會主席黃錦良估計，現時跨境學生的人數可能比疫情前少五成，有些學生屬畢業後自然流失，有些學生則可能退學並轉往內地上學。他指，跨境學生流失的重災區為屯門和天水圍，因其距離關口較遠，距關口較近的北區流失情況則相對較少，北區的跨境學生可能會保留學籍，待日後通關後重返，同時北區或因音樂椅效應，吸納一些原於屯門和天水圍區就讀的跨境學生。黃錦良表示，從兩年前疫情初期時，平常有跨境學生的學校已經面臨縮班壓力，故希望本港與內地能盡快通關。上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，為了迎接通關後跨境學生重新在香港校園上課，幫助他們重過正常校園生活。校方安排了學習輔導，幫助同學提升學業；亦有語文輔導班，主要以英文為主。在課外活動方面，校方會安排一些科創活動，以及一些體育活動和樂器班。