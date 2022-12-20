美斯「黑袍加身」惹非議

■麥巴比未能捧得大力神盃，難掩失望神情。

阿根廷苦等三十六年，終於再次力壓群雄，舉起大力神盃。帶領阿根廷奪冠、正式「登基」球王的美斯，賽後慶祝，獲去年因心臟問題提早掛靴的好友阿古路抬起，「騎膊馬」拿著大力神盃慶祝，復刻馬勒當拿八六年勇奪世界盃後的經典畫面。美斯說，贏世界盃是所有人的童年夢想，而決賽前他已取得全部球壇的榮譽，唯獨欠世界盃，因此十分渴望捧起大力神盃。他指，奪冠後，別無所求，但他不會立即離開國家隊，想以世界冠軍球員身份多踢幾場。主帥史卡朗尼表明，四年後的北美世界盃，如果美斯願意，阿根廷「10」號波衫非他莫屬。阿根廷力挫法國後，舉國歡騰，首都布宜諾斯艾利斯及多個城巿有大批民眾上街，揮舞國旗歡呼，慶祝國家第三次奪得世界盃。全國多個廣場架設大型屏幕直播阿、法生死戰，大批民眾觀戰。已故球王馬勒當拿位於布宜諾斯艾利斯的故居外亦有大批球迷打鼓，為國家隊打氣。但美斯舉起大力神盃一刻，惹起爭議。負責頒獎的卡塔爾國王埃米爾為美斯披上一件金邊黑袍「bisht」，它是傳統男性服飾，含權力象徵，多由皇室成員、官員或神職人員穿上，但當時美斯內裏已改穿一件印有「三粒星」的阿根廷球衣，被黑袍遮住。不少網民批評這次「黑袍加身」，認為捧盃應該屬阿根廷的時刻，不是東道主。另一邊廂，帶領法國吹起反攻號角，惜功虧一簣的當家球星麥巴比，落敗後坐在球場中，難掩失望神情。即使他在決賽上演帽子戲法，打破多項世界盃紀錄，在領取金靴獎時獲法國總統馬克龍擁抱安慰，面無表情。衞冕失敗的法國，有球迷上街鬧事，警方施放催淚氣體驅散。在里昂，有人多次朝警察投擲煙花，途人爭相走避，亦有人包圍私家車，拍打和腳踢車身，投擲雜物。但亦有民眾盛讚國家隊的表現，雖敗猶榮。