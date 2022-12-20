疫下港人收入受影響 超過三成受訪者考慮在未來一年申請信貸

雖然今年中確診數字曾經回落至每日三千宗以下，令防疫政策鬆綁，但隨著放寬入境限制後確診數字稍有回升，前景仍然不明朗。
22%受訪者可能出現周轉問題
今年第二季一份就消費者個人財務狀況變化的研究指出，在1,006名成年受訪者當中，有69%受訪者預期家庭收入會在未來12個月內維持不變甚至減少，其中10%的受訪者表示會增加使用現有的貸款額度。另外，家庭收入改變導致有22%的受訪者屆時難以全數清繳最少一份賬單或貸款，該22%中有48%表示會申請私人貸款、使用信用卡可使用的餘額或申請新信用卡來清繳賬單或貸款。
超過三成受訪者考慮申請信貸
縱使有95%的受訪者認為獲得信貸對於達成財政目標而言相當重要，但只有44%的受訪者認為他們擁有充足的渠道以獲得信貸。36%的受訪者計劃在未來12個月申請新的信貸，其中52%會考慮信用卡，其次有41%會申請新的私人貸款。不過，有30%受訪者放棄申請信貸或融資是因為申請步驟太多、28%認為成本太高；26%認為批核時間太長，還有19%認為不足以改變還款。
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