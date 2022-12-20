疫下港人收入受影響 超過三成受訪者考慮在未來一年申請信貸

由於疫情關係，不少香港人的生活、收入都受到影響。雖然今年中確診數字曾經回落至每日三千宗以下，令防疫政策鬆綁，但隨著放寬入境限制後確診數字稍有回升，前景仍然不明朗。22%受訪者可能出現周轉問題今年第二季一份就消費者個人財務狀況變化的研究指出，在1,006名成年受訪者當中，有69%受訪者預期家庭收入會在未來12個月內維持不變甚至減少，其中10%的受訪者表示會增加使用現有的貸款額度。另外，家庭收入改變導致有22%的受訪者屆時難以全數清繳最少一份賬單或貸款，該22%中有48%表示會申請私人貸款、使用信用卡可使用的餘額或申請新信用卡來清繳賬單或貸款。超過三成受訪者考慮申請信貸縱使有95%的受訪者認為獲得信貸對於達成財政目標而言相當重要，但只有44%的受訪者認為他們擁有充足的渠道以獲得信貸。36%的受訪者計劃在未來12個月申請新的信貸，其中52%會考慮信用卡，其次有41%會申請新的私人貸款。不過，有30%受訪者放棄申請信貸或融資是因為申請步驟太多、28%認為成本太高；26%認為批核時間太長，還有19%認為不足以改變還款。電子渠道快捷申請「易達錢」可享低息+特長還款期中國銀行（香港）一直從善如流了解客戶的需要，以電子渠道中銀香港網站www.bochk.com、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港」微信官號申請「易達錢」，即可快捷簡便地完成申請；而高達HK$400萬或月薪18倍(以較低者為準)的大額貸款額與長達60個月還款期能為客戶解決一時之需。配合特優年利率，一次過解決客戶借貸最擔心的因素。提示：借定唔借？還得到先好借！