李家超明赴京述職 與多位領導商通關

傳媒引述消息指，行政長官李家超將於明日啟程到北京述職，是上任後首次。消息又指，李家超會在北京逗留四天，期間將獲國家主席習近平接見，亦會面見多位國家領導人，商討與內地通關等議題。



消息指，李家超會在北京逗留四天，周六返港。述職期間，他將獲習近平及國務院總理李克強接見，亦會獲安排面見新任政治局常委李強。此外，李家超亦會與港澳辦及不同部委官員見面，與內地通關等是其中議題。



前特首林鄭月娥於去年十二月二十日至二十三日，即今年相若時間上京述職，期間獲習近平及李克強接見。李家超今年五月當選特首後，亦曾赴京獲習近平和李克強接見。