寒流襲長者下 逾5000宗平安鐘求助

霜凍及寒冷天氣警告於昨日生效，其中大帽山僅錄得攝氏四度低溫，有市民特意登上大帽山希望能一睹結霜奇景，惟失望而回。而寒冷天氣下，「一線通平安鐘」於過去三日共獲逾五千宗求助。



獨自上山的林先生指專程由上水乘車至大帽山，身穿一件厚褸，還有帳篷及睡袋，以備不時之需。他說最終無遇到結霜奇景，頗感失望，但打算步至大帽山山頂等日出，希望有所補償。



另外，長者安居協會指「一線通平安鐘」於過去三日共獲逾五千宗求助，超過三百人須送院治療，其中一天單日接獲兩宗獨居長者在家猝死的個案，死者分別六十二歲及七十一歲；協會指兩人都因為未能聯絡親友而按鐘求助，惟警方破門入屋時，兩人已死亡。