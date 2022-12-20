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兔年生肖郵票 下月10日發售

2022-12-20 列印
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香港郵政昨宣佈，以「歲次癸卯（兔年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品，將於明年一月十日推出發售，郵票展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福，祝願市民來年福兔迎祥。
  同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」。
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