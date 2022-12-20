一場新冠疫情，令一批跨境學生的求學時期遇上阻滯，錯失近三年的正常校園學習生活。現在香港和內地積極尋求恢復通關，除了為促進兩地經貿、旅遊、民間往來之外，還要特別關注在通關之後，向相關跨境學生提供適切的輔...

2022-12-20