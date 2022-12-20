房協向20屋邨長者住戶派現金券

房協向轄下二十個出租屋邨和長者房屋的住戶，以及房協員工和家屬等，每人送贈一套總值一百元的現金券，於房協轄下超過二百間參與活動的商戶消費。消費每滿二十元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。



房協已陸續安排有關的居民於本月內領取現金券，參與的商戶包括餐飲食品、家庭用品、醫務保健、超級市場及便利店等不同類型，料可惠及居民日常生活所需。