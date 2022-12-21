■港府明言口罩令最後階段才放寬。

多項防疫措施於聖誕佳節前「大鬆綁」，周四冬至起，市民進入酒吧、宴會等前毋須做快測，宴會活動亦再無人數上限。港府指學校每日快測安排有檢視空間，而「疫苗通行證」及口罩令，則會是放寬防疫措施的「最後幾個」步驟。醫務衞生局副局長李夏茵昨表示，本港過去一周確診個案繼續上升，但近期都徘徊在一萬四千至五千宗水平，升幅不如以前那麽兇險，相信疫情已進入「平台期」，有空間繼續復常。她說聖誕節和新年臨近，預計社會層面的群體活動會有所增加，加上天氣轉涼，長者住院需求亦會增加，故提醒市民不要忘記防疫措施，並要盡快接種新冠及流感疫苗。她又指死亡病例不止是數字而是生命，不能視之為不重要，但社會其他普羅大眾仍需要生活，當局要在疫情發展及經濟效益作出平衡，決定放寬限制。包括健身房卡拉OK等周四開始，港府會撤銷宴會活動現時二百四十人的人數上限；市民進入酒吧、夜店前，以及參與宴會及本地遊活動前，毋須出示快測陰性證明；餐飲處所、酒吧及表列處所不會再有容量限制，即遊戲機中心、健身房、派對房間、卡拉OK等；以下處所亦開放飲食，包括公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、麻將天九耍樂場所，以及體育處所的戶外範圍。另外，港府會與業界商討放寬本地遊的人數限制。行政長官李家超昨早提及本港已放寬九成防疫措施，李夏茵指復常的方向及態度是不會改變，需衡量的是放寬的速度。她補充，「疫苗通行證」及口罩令是成本最低，但成效最高的防疫措施，加上冬季流感高峰期臨近，為保護一老一幼，認為仍需保留這兩項措施。至於被問到可否取消學生每日快測的要求，李說假期後可審視有關安排，會與教育局商討，又說現時已逐步減少大廈強檢的數量，並考慮以快測取替，惟強調不能以定期核酸檢測取代「疫苗通行證」，因核檢不能預防感染。教育局回覆傳媒查詢時稱，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排，會盡快向學校公佈。