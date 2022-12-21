建21萬伙單位 鐵路通北區港島 ﻿交椅洲人工島新造價5800億﻿

政府向立法會提交交椅洲人工島最新方案，建議一千公頃的交椅洲人工島，由初期規劃兩個島嶼改為三個島，以Y型水道分隔，興建約十九萬至二十一萬個住宅單位，又會建立途經人工島的過海鐵路線，連接港島西至洪水橋；成本估計增加八百億元，從原本的五千億元至五千八百億元，私人住宅和商業用地賣地收入約為七千五百億元，預計二○二五年動工。



交椅洲人工島由三個島組成，以Y形水道分隔，避開附近交椅洲、坪洲等的石珊瑚群落，及減低城市熱島效應。興建約十九萬至二十一萬個住宅單位，公私營房屋比例為七比三，容納五十萬至五十五萬人口，提供二十七萬個就業職位。



交通基建方面，會以十五分鐘生活圈，規劃七個社區，會興建港島西至大嶼山東北連接路，全長約十三公里，爭取在二○三三年完成，以支援人工島首批居民在同年入伙的目標。政府建議將策略性鐵路向北延伸至洪水橋，並接駁規劃中的港深西部鐵路，以加強人工島與北部都會區及港深西部鐵路的連繫。會興建港島西至洪水橋的過海鐵路線，全長約三十公里，途經人工島、欣澳和屯門東；對於新鐵路起點由原定構思的內河碼頭，改為洪水橋站，發展局發言人指洪水橋位處新界西較中央位置，更能方便元朗和屯門居民。

賣地收益下調至7500億



工程造價粗略推算約為五千八百億元，因應近期樓市和土地價格調整，預計賣地收入由原先約一萬億元，下調至七千五百億元，土地收益仍高於工程造價；又估計人工島全面發展後，經濟活動每年可帶來約二千億元增加值，佔本地生產總值約百分之七。發展局發言人表示，明年初將開展二至三個月公眾諮詢，向區議會講解項目，也會走訪諮詢組織。



香港規劃師學會會長李建華認為，香港要想辦法追回土地供應的落後，不能只擔心「倒錢落海」，但可以因應社會意見分期發展。團結香港基金土地及房屋主管葉文祺表示，交椅洲人工島發展對香港長遠發展起關鍵作用。綠色和平資深項目主任陳可淳則認為，如參考過去的通脹率推算，最終造價可能高達六千四百二十六億元，質疑政府刻意淡化造價，對收益過份樂觀。