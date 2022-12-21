檢5.6億世盃投注記錄 警拘逾千人涉非法賭博

世界盃掀起賭風，警方於世界盃舉行期間，展開代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，共拘捕逾一千一百人，並檢獲超過五億六千萬元的投注記錄，及超過一千萬元現金。



行動中，警方搗破一百八十八個懷疑與非法賭博活動有關的處所，拘捕一千一百零四人，包括六百四十五名男子及四百五十九名女子，年齡介乎十五至八十九歲，涉及罪行包括「收受賭注」、「營辦非法賭博場所」及「洗黑錢」等。警方共檢獲超過五億六千萬元的投注記錄、超過一千萬元現金的懷疑犯罪得益，以及四十六台電腦，並扣留三輛相信是犯罪得益的車輛。



警方提醒市民，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁九個月；任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁七年。