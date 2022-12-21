CSL Mobile榮獲 HKCCA客服大獎19獎項 HKMA傑出市場策劃獎金獎 用心了解客戶需求與創新服務是成功秘訣

■CSL是HKCCA 2022全港客戶服務最高分的5間機構之一。

■CSL奪19項HKCCA客服大獎，CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生與一眾獲獎同事合照留念。

■CSL獲HKRMA（香港零售管理協會）評選為電訊組別之最佳優質服務零售商，更於HKRMA所評的「十大傑出旗艦店」中，分別有兩間上榜。

CSL Mobile（「CSL」）的5G網絡與客戶服務向來備受好評，獲獎無數，今年榮獲HKCCA（香港客戶中心協會）2022大賞的金獎及銀獎獎項等共19項大獎，是全港客戶服務最高分的5間機構之一。此外，HKRMA（香港零售管理協會）更評選CSL旗下的1O1O為電訊組別之最佳優質服務零售商，而CSL更於HKRMA所評的「十大傑出旗艦店」之中，勇奪兩席，分別有兩間門市獲此殊榮。其成功之道在於用心了解客戶需求與敢於創新服務。對於CSL獲HKCCA多項客服大獎是否有成功秘訣，CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生表示全賴客服團隊用心聆聽客戶的需求，「真正了解客戶的需要，協助客戶解決問題，並且配合CSL本身的優質服務，無論在產品及服務，我們都不斷創新，才會有此成績。獲得獎項是對同事一個很大的鼓舞。」用心了解客戶需求提供合適服務與協助CSL確實能了解和滿足用戶的不同需求，例如在疫情期間向入住檢疫中心的客戶免費提供額外100GB本地流動數據，並向客戶提供便攜路由器，亦特別擴展網絡覆蓋至所有檢疫中心；更加向因工作需要而暫住其他地方的前線醫護人員免費提供200GB本地流動數據的SIM卡，就算非CSL客戶的前線醫護人員亦可受惠；半年前新界西北區大停電期間，CSL更緊急調配額外充電器到該區沒有停電的分店，向客戶提供免費手機充電服務。所有同事都盡心盡力地提供最優質的服務，盡快為客戶解決疑難。疫情期間大家的生活都轉變了，有一段時間大家都減少外出，有時未能直接面對面服務客戶，所以CSL的服務亦隨機應變作出相應的方案協助大家，例如透過電話和WhatsApp幫助客戶解決所手機遇到的疑難雜症等不同問題，亦會利用預錄手機應用教學短片及1對1視像服務，輔助客戶解決問題。此外，亦會以ZOOM舉辦手機試玩會，客戶除了可在店內親自試機之外，就算足不出戶亦可參加線上試玩活動。林國誠先生表示客服團隊會盡量以不同方式去了解客戶需要，幫助客戶解決問題。Mirror+AR加強5G應用和可能性創新市場推廣獲HKMA傑出市場策劃金獎CSL的5G應用既創新又多元化，男子組合MIRROR合作的5G服務及所推廣的AR（擴增實境技術）功能更是全城熱話。林國誠先生表示：「去年公司其中一個重大突破就是AR的應用，我們努力將5G這個冷冰冰的技術帶入客戶日常生活，5G推出時就建立了一款名為csl. 5G Lens的AR App，以配合未來元宇宙的AR/VR趨勢，App建構了一個生態系統（Eco system）和400多間商戶合作，只要開啟AR App就可享有多不勝數的優惠，甚至可優先購買限量產品。去年我們跟MIRROR合作，將MIRROR加入AR App，成功令更多客戶進一步認識AR的日常應用，突破傳統以嶄新方法欣賞一系列csl x MIRROR產品。」而AR發展至今，更已融入今屆世界盃賽事，讓觀眾欣賞賽事直播期間，以AR App獲得即時球隊佈陣和各項比賽數據，投入全新賽事體驗。今次CSL和MIRROR的合作亦令CSL獲得有如業界奧斯卡的HKMA傑出市場策劃金獎，亦是CSL第五度獲得此殊榮，林國誠先生表示：「HKMA最特別是沒有任何行業界限，大家都希望可以爭取到全港第一，亦可幫助業界進一步了解香港不同行業的市場策劃之變化。CSL有幸再度奪金，整個團隊都感到非常榮幸，亦會致力繼續創新，為客戶帶來更多驚喜。