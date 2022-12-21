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儲蘭蘭疑因新冠併發症猝死

2022-12-21 列印
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內地新冠疫情情況嚴峻，中國著名青年表演藝術家、新京劇創始人儲蘭蘭於本月十八日去世，終年四十歲。外界流傳她疑因新冠併發症猝死，留下七歲的兒子。儲蘭蘭的弟子發哀悼，惋惜稱「驚悉她因某流行性肺炎併發症香消玉殞」。

內地新增二千六百五十六宗本土確診個案，北京有五宗死亡個案，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發預計，北京未來一至兩周會迎來重症高峰。此外，全國多地都有民眾懷疑感染新冠，大排長龍求診及買藥，上海有民眾因此發生爭執，甚至暈倒。
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