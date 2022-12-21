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疑引擎撞飛鳥 聯合客機急降赤鱲角機場

2022-12-21 列印
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聯合航空一架飛往美國關島的航機於昨早十時半起飛後，疑引擎出現故障，須折返緊急降落香港國際機場，幸安全降落，無人受傷。據悉事故疑因為航機引擎撞到雀鳥，爆出火花。
    涉事航班編號為UA2831，原定於昨早十時半起飛，由香港飛往關島，惟懷疑引擎故障需緊急折返降落，航機引擎爆出火花。消防及警方分別昨早接報派員到場，其中消防處派出五輛救護車在場戒備；航機最後於早上十一時許安全降落機場跑道。
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