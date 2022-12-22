太古城大老鼠橫行 人人喊打 食環署雷霆滅鼠斷絕食住行

■居民譚先生指，不時見到老鼠在草叢出沒。

猖狂「鼠輩」出沒，人人喊打。有太古城居民近日在網上發帖，指凌晨時份在屋苑通道遇上七、八隻老鼠，大呼「嚇親」，隨後有街坊指「見過隻貓咁大嘅老鼠」，食環署即時派員到太古城一帶巡視及調查，並與物業管理公司聯手，快速推出三招，斷絕老鼠「食、住、行」，強力撲滅鼠患。社交網站facebook專頁「太古社區關注組」日前發帖，指有街坊報料，凌晨兩點見到屋苑地下通道有「七至八隻米奇」，大呼「嚇親」。帖文附有的相片，在屋苑通道小小範圍之內見到四隻老鼠，其中一隻體形大過一塊小坑渠蓋。街坊：見過貓咁大嘅老鼠有街坊回應指，平時也見過老鼠，更有人形容「貓咁大嘅老鼠」，指老鼠猖狂，晚上八時已出來行走。有街坊認為，附近有不少食肆，多老鼠十分正常。亦有網民指「鰂魚涌公園都多咗老鼠仔，跑步嗰陣都見到」、「鰂魚涌啲後巷都開始多米奇」。居民譚先生指，近銀星閣停車場垃圾房的草叢間中都會見到有一兩隻老鼠出沒，有時會有女士被突然間走上行人路的老鼠嚇一跳。港島東立法會議員梁熙就指，鼠隻在住宅區亂竄，感到驚訝，擔心情況惡化。他又指，得悉今年較早時間太古曾有麵包店出現一批鼠隻集體覓食，擔心地面有多間食肆的太古城一旦有個別食肆無做好衛生，吸引鼠隻聚集。他要求食環署加強調查食肆的衛生情況，亦要在鰂魚涌公園等公共地方加強滅鼠。屋苑堵塞縫隙裝金屬鼠擋食環署回應指，今年至今署方一共接獲八宗有關太古城的鼠患投訴，已即時派員跟進。署方在得知今次事件後，快速派員在太古城第十期一帶巡視及調查鼠患問題，未發現鄰近食肆內有鼠蹤，但屋苑內有鼠洞及小量鼠糞。署方指，除恆常派員到該區附近的公眾地方清潔、防鼠及滅鼠外，亦採取預防措施以斷絕老鼠的食物來源（食）、清除老鼠的藏匿處（住）及堵塞老鼠來往的通道（行），並因應實際情況放置捕鼠器及有毒鼠餌以捕捉及毒殺老鼠。署方得悉相關物管公司已聘請滅蟲公司滅鼠，亦向管理人員作出衞生教育及提供防滅老鼠技術建議，包括在屋苑花槽加上圍欄、堵塞縫隙、安裝金屬踢板及喉管安裝金屬鼠擋等。