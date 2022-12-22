物管公司落藥反擊 力撐全港滅鼠行動

太古城物業管理公司指，非常重視太古城的環境衞生情況，一向有聘請滅鼠專家每兩星期定期巡查太古城，檢視鼠藥狀況，及時補添鼠餌。就今次事件，管理公司即時聯絡滅鼠專家，於本月十九日及昨日再次檢查整個屋苑及鄰近地方，於多個位置加強放置鼠餌。滅鼠專家認為，發現的鼠隻身形偏大，不排除是生活在渠內的「街鼠」，未必來自屋苑。管理公司即時進一步加強防治蟲鼠的措施，包括安排為屋苑所有期數的垃圾房、大垃圾房及公用地方進行大清洗，以及加密前線員工巡查屋苑重點位置至每兩小時一次，以確保適當處置垃圾，及確定垃圾桶妥善蓋上。



管理公司指，正積極配合政府將推出的「各界攜手，全港滅鼠行動」， 前日與食環署職員巡視屋苑範圍，積極交換意見。公司與滅鼠專家研究部門的提議，正推進相關工作實施時間。對於當局提及巡查中發現的鼠洞，滅鼠承辦商於早前已發現，兩周前安排落毒鼠餌，將安排封洞，並繼續密切監察情況。