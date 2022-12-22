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聖誕好去處2022 | 最強聖誕親子活動合集

2022-12-22 列印
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又到聖誕～又到聖誕！每年聖誕節都是小朋友最期待的節日，除了可以去看燈飾外，還可以去各大商場，找最喜愛的卡通人物合照打卡！今個聖誕，香港各處都設有聖誕活動，爸爸媽媽記得帶孩子去玩，感受節日氣氛！
詳情： https://bit.ly/3YqvkdE
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