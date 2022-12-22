譚耀宗：通關在即盼安排有序 ﻿傳內地1月3日起入境改「0+3」﻿

有傳媒報道，內地或最快於明年一月三日將入境檢疫措施改為「0+3」，即入境後只需三天居家隔離。外交部表示，會因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。有人大常委及立法會議員都相信，香港與內地通關在即，期望屆時的安排能有序安全。



香港衞視引述消息指，內地會在明年一月三日起取消海外入境者集中隔離的措施，改為「0+3」，「這也意味着中國在二三年起將全面開放」。



被問及中方是否有計劃改善入境隔離措施，外交部發言人毛寧回應指，中方將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利，形容中方一直通過快捷通道優化簽證政策，有序增加國際航班，簡化遠端防控措施等安排，便利人員往來。



行政長官李家超昨午聯同夫人林麗嬋啟程前往北京述職，他今日正式展開行程，在中南海分別獲國家主席習近平及國務院總理李克強接見，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。



據悉，李亦會與港澳辦及不同部委官員會面。此外，深圳市政府昨日起將「健康驛站」名額增加三百個，至每日二千八百個。李家超在社交平台撰文，歡迎及感謝內地當局的安排。

通關消息利好復甦概念股



全國人大常委譚耀宗相信，兩地通關在望，強調各項工作正在準備中，希望屆時的安排能安全有序。工聯會立法會議員黃國亦向本報透露，據悉羅湖等關口的人員近日已被召回崗位，相信通關在即。他預料，會有大批港人回內地過年，但為了有序安全地通關，相信初期當局仍會維持一定配額。



此外，據報西九高鐵站等亦已安排人員返回崗位，署理運輸及物流局局長廖振新日前承認：「不斷都做緊準備」。通關的消息利好餐飲、旅遊等復甦概念股，其中海底撈漲百分之三點九五，收市報十九點九元。