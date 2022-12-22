內地單日增3049宗新冠 藥房拆散賣退燒藥

內地單日新增三千零四十九宗確診，疫情最嚴重的廣東佔一千一百七十一宗，北京有五百四十四宗。此外，上海有十二宗疑似本土病例，當地有地區級醫院表示，院內的感染科及呼吸科的病牀已爆滿，院方正組建新冠陽性重症病房。



市內多間二級醫院亦指，呼吸、感染等牀位趨於「飽和」，會再加開病牀及調配醫務人員，應對可能出現的入院高峰，同時啟用社區發燒門診作分流。



此外，內地退燒藥短缺的情況持續，主要藥廠持續增加產量，多地藥房開始將退燒藥拆散銷售，但藥房外仍大排長龍。內地藥企康芝藥業估計，退燒藥短缺情況將再持續兩個月，但隨著國家干預和調控，可能提前解決。



為了保護家人，一些新冠患者選擇入住酒店。在浙江金華市，一間酒店改成「自我隔離酒店」，只接待感染者入住，入住率達八成。