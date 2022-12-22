港確診增16953宗 劉家獻亦中招

本港新冠疫情仍處於高位，死亡個案持續上升，過去一日新增五十名患者離世，創今年四月以來新高。過去代表醫管局出席疫情記者會講解情況、現職律敦治及鄧肇堅醫院、東華東院及舂磡角慈氏護養院醫院行政總監劉家獻醫生，昨晚宣佈確診，要按指引隔離。



本港另增一萬六千九百五十三宗確診個案，輸入個案佔九百八十二宗。再有官員感染新冠病毒，破產管理署署長麥錦羅及自由黨黨魁張宇人亦告確診，現正居家隔離。雖然疫情反覆，政府今日起放寬餐廳及宴會人數上限，進入酒吧毋須再做快速測試。



另外，衞生防護中心正調查灣仔一所留宿幼兒中心爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及二十名兒童，年齡介乎四至二十七個月大，當中十二人須入院。經化驗後，四人帶有腺病毒、鼻病毒或呼吸道合胞病毒。