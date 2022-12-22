本港另增一萬六千九百五十三宗確診個案，輸入個案佔九百八十二宗。再有官員感染新冠病毒，破產管理署署長麥錦羅及自由黨黨魁張宇人亦告確診，現正居家隔離。雖然疫情反覆，政府今日起放寬餐廳及宴會人數上限，進入酒吧毋須再做快速測試。
另外，衞生防護中心正調查灣仔一所留宿幼兒中心爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及二十名兒童，年齡介乎四至二十七個月大，當中十二人須入院。經化驗後，四人帶有腺病毒、鼻病毒或呼吸道合胞病毒。
猖狂「鼠輩」出沒，人人喊打。有太古城居民近日在網上發帖，指凌晨時份在屋苑通道遇上七、八隻老鼠，大呼「嚇親」，隨後有街坊指「見過隻貓咁大嘅老鼠」，食環署即時派員到太古城一帶巡視及調查，並與物業管理公司聯...
2022-12-22
據台灣中時新聞網報道，桃園某間科技大學共有十二名女學生在宿舍集體失蹤，其中三人被發現在按摩店上班，最後被移民署收容，其餘九人下落不明，懷疑同樣捲入性交易罪案。報道指出，民進黨政府針對東南亞國家推行「新...
2022-12-22
阿富汗塔利班昨宣佈禁止女性入讀大學，法令即時生效直至另行通知。新令對不少阿富汗女生造成沉重打擊，國際社會一致譴責塔利班剝奪基本人權，警告這樣做會令政權被進一步孤立。塔利班在舉行內閣會議後頒佈這項法令。...
2022-12-22
樓市今年調整達一成，地價亦向下滑落，地政總署昨日公佈啟德大型地皮，由長實以87.03億奪得，每方呎樓面地價僅6138元，已重返8年前地價水平。地政總署昨日公佈，啟德2A區4號、5（B）號及10號商住地...
2022-12-22
臨近聖誕長假期，氣氛轉趨淡靜，港股昨日反覆靠穩。恒指高開96點後，最多曾升160點，高見19255點，但大市一度跟隨A股由升轉跌，午後曾倒跌31點，見19063點全日低位，收市升65點，報19160點...
2022-12-22
世界盃曲終人散，但外界仍聚焦美斯和阿根廷奪冠，無份參加決賽周的曼城前鋒艾寧夏蘭特和利物浦射手穆罕默德沙拿，當然不是味兒。兩人今晚英格蘭聯賽盃第四圈在藍月主場碰頭，勢踢出一場精采比賽搶回鎂光燈，讓外界將...
2022-12-22
陳柏宇（Jason）將於明年2月feat.「九龍搖擺俱樂部」舉行演唱會，所以今年聖誕同新年都未能盡興咁玩，不過懷孕5個多月太太符曉薇（Leanne）就踢爆，其實老公完全沒節日感，唔鍾意驚喜亦零浪漫。J...
2022-12-22
港府由今天起放寬多項防疫措施，包括撤銷餐飲、酒吧以及表列處所容量限制；撤銷宴會活動人數上限；撤銷酒吧、夜店、夜總會、參加宴會人士須做快速抗原測試的規定等。可以說，一口氣大鬆綁，貫徹了復常不走回頭路的大...
2022-12-22
昨晚潘頓憑黎廄「淺草飛」、伍廄「快一步」和蔡廄「嫡愛心」三W，另外還有一亞兩季，於第八場後已經成為騎師王。至於何澤堯勝出方廄「電訊飛彈」、呂廄「勇敢巨星」和沈廄「雪勇神駒」，同樣中三元。其餘田泰安憑姚...
2022-12-22