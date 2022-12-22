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廣東省河源3.6級地震 港百市民感震動

2022-12-22 列印
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廣東省河源昨凌晨發生三點六級地震，香港天文台昨日凌晨發出本地有感地震報告，接獲逾一百名市民報告指感到這次地震，震動維持數秒。

初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。

據中國地震台網公佈，昨日凌晨一時○分，中國東南部近岸發生一次三點六級地震，位置接近廣東河源市東源縣，深度為八公里。

按天文台記錄今次為今年第八次的本港有感地震。

其中今年三月十四日凌晨二時二十九分，中國東南部近岸發生四點一級地震，當時接獲超過一萬宗有感報告。
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