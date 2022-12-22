初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。
據中國地震台網公佈，昨日凌晨一時○分，中國東南部近岸發生一次三點六級地震，位置接近廣東河源市東源縣，深度為八公里。
按天文台記錄今次為今年第八次的本港有感地震。
其中今年三月十四日凌晨二時二十九分，中國東南部近岸發生四點一級地震，當時接獲超過一萬宗有感報告。
猖狂「鼠輩」出沒，人人喊打。有太古城居民近日在網上發帖，指凌晨時份在屋苑通道遇上七、八隻老鼠，大呼「嚇親」，隨後有街坊指「見過隻貓咁大嘅老鼠」，食環署即時派員到太古城一帶巡視及調查，並與物業管理公司聯...
2022-12-22
據台灣中時新聞網報道，桃園某間科技大學共有十二名女學生在宿舍集體失蹤，其中三人被發現在按摩店上班，最後被移民署收容，其餘九人下落不明，懷疑同樣捲入性交易罪案。報道指出，民進黨政府針對東南亞國家推行「新...
2022-12-22
阿富汗塔利班昨宣佈禁止女性入讀大學，法令即時生效直至另行通知。新令對不少阿富汗女生造成沉重打擊，國際社會一致譴責塔利班剝奪基本人權，警告這樣做會令政權被進一步孤立。塔利班在舉行內閣會議後頒佈這項法令。...
2022-12-22
樓市今年調整達一成，地價亦向下滑落，地政總署昨日公佈啟德大型地皮，由長實以87.03億奪得，每方呎樓面地價僅6138元，已重返8年前地價水平。地政總署昨日公佈，啟德2A區4號、5（B）號及10號商住地...
2022-12-22
臨近聖誕長假期，氣氛轉趨淡靜，港股昨日反覆靠穩。恒指高開96點後，最多曾升160點，高見19255點，但大市一度跟隨A股由升轉跌，午後曾倒跌31點，見19063點全日低位，收市升65點，報19160點...
2022-12-22
世界盃曲終人散，但外界仍聚焦美斯和阿根廷奪冠，無份參加決賽周的曼城前鋒艾寧夏蘭特和利物浦射手穆罕默德沙拿，當然不是味兒。兩人今晚英格蘭聯賽盃第四圈在藍月主場碰頭，勢踢出一場精采比賽搶回鎂光燈，讓外界將...
2022-12-22
陳柏宇（Jason）將於明年2月feat.「九龍搖擺俱樂部」舉行演唱會，所以今年聖誕同新年都未能盡興咁玩，不過懷孕5個多月太太符曉薇（Leanne）就踢爆，其實老公完全沒節日感，唔鍾意驚喜亦零浪漫。J...
2022-12-22
港府由今天起放寬多項防疫措施，包括撤銷餐飲、酒吧以及表列處所容量限制；撤銷宴會活動人數上限；撤銷酒吧、夜店、夜總會、參加宴會人士須做快速抗原測試的規定等。可以說，一口氣大鬆綁，貫徹了復常不走回頭路的大...
2022-12-22
昨晚潘頓憑黎廄「淺草飛」、伍廄「快一步」和蔡廄「嫡愛心」三W，另外還有一亞兩季，於第八場後已經成為騎師王。至於何澤堯勝出方廄「電訊飛彈」、呂廄「勇敢巨星」和沈廄「雪勇神駒」，同樣中三元。其餘田泰安憑姚...
2022-12-22