有商戶稱新措施令人混亂 新膠袋徵費下周六起加至1元

■屬非完全包裝水果，可獲免費派膠袋。

下周六起每個膠袋收費由五毫倍升至一元。市民只有購買沒有或非完全包裝的食品，才會獲免費膠袋，以往對盛載冰凍或冷凍食品的膠袋豁免亦會取消；如購買水果要視乎包裝是否完整，決定可否獲派免費膠袋。有水果店向傳媒指售賣不同包裝水果，未能清楚分辨何時可派發免費膠袋，感到混亂。政府將收緊因衞生因素而用膠袋的豁免範圍，只有購買沒有包裝或非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝餐飲外賣，方可獲免費膠袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。以蘋果為例，如商戶沒有將蘋果作任何包裝，或僅以海綿網盛載，便可獲得豁免；相反，如該蘋果已用膠盒盛載，或以紙張或網袋完全包裝好，市民則不會獲免費膠袋。環境保護署副署長陸嘉健昨表示，以往原則上買十個蘋果可取十個免費膠袋，但新措施實施後，每單交易只能提供一個膠袋「盡量裝滿」。不過，市民在特殊情況可獲多一個免費膠袋，包括把多種食物放在同一免費膠袋會令食品品質受損、免費膠袋的容量不足、免費膠袋有破損風險等。陸提到超市有提供平頭保險袋供顧客自行領取，他指市民若用此盛載冷凍食品，新措施實施後不會獲豁免，需付一元膠袋費。他建議零售商將平口袋收起，最好放在收銀處，而自助付款地方亦應有職員看守。外賣方面，可豁免的「餐飲外賣」有四個基本條件，包括可供即時食用、即場製備、出售時賣方用意是供售賣地方範圍外食用、不是盛載在氣密包裝。新計劃生效後會有一個月寬限期，讓公眾及商戶適應，但如有店舖多次違例將考慮檢控；署方在首三個月亦會加強巡查，會安排神秘顧客觀察商戶情況。