網傳外賣員大罵交通督導員 警高調打擊違泊

銅鑼灣鵝頸橋底一名外賣電單車手早前因不滿被抄牌，大罵交通督導員並拍片擺上網，片段前日在網上流傳。警方昨在現場高調執法，打擊違泊。



網上流傳圖片所見，十多名警員在鵝頸橋底行人路高調巡視，其間一輛電單車被拖車拖走。警方過往已多次指出，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，危害行人及道路使用者安全。警方會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖移。



早前一名外賣員將電單車停泊在鵝頸橋底去餐廳拿外賣，折返時驚見有交通督導員抄牌，怒罵對方質疑選擇性執法。督導員反擊指自己的工作就是抄牌，無論是私家車還是電單車一律都會抄。