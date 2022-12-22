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美股中段升560點

2022-12-22 列印
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杜指中段報三三四一○點，升五百六十點；納指則報一○七三五點，升一百八十八點。滙控美國預託證券價格見四十八點一一港元，升零點六一港元；騰訊則見三百一十三點二四港元，升二點二四港元。
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