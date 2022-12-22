沒戴口罩女士被拒上車 擲石打爆車門

一輛由調景嶺開往小西灣694號線的新巴，昨早駛至將軍澳寶琳北路時，車門懷疑被女途人擲石襲擊，導致玻璃爆裂。城巴新巴對有關涉及刑事毀壞的暴力行為予以譴責，會配合警方調查。



據指一名沒戴口罩的女士疑遲到，被司機拒上車，竟用石頭把巴士車門玻璃打爆，碎片散落地上，車長隨即停車了解情況，這名女士已離去。車長後來通知公司及報警處理。警方回覆傳媒指警員到場後無發現嫌疑人，案件暫列作刑事毀壞案。