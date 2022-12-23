夜巡街市游說檔販捐貨尾 義工收集食材聖誕新年送暖基層

檔販捐贈

派送基層

聖誕新年，普天同慶，是市民聚餐高峰期，但社會上有不少貧窮戶，難以感受節日歡樂。有慈善機構組織義工隊，每晚到新界多個街市回收檔貨尾，經挑選後，派給有需要的人士，讓他們在大時大節加餸，感受到節日氣氛。負責人稱，疫情下，輪候食材的街坊愈來愈多，冀望政府推稅務寬免措施，鼓勵商舖捐贈未賣出的食材。慈善機構「共享食物基金」每晚出動義工，往新界各區街市回收剩餘食材，「每到晚上，街市有很多物資可以回收，不少是檔販認為不適合賣出去便掉棄，其實只是食材外表不太好看，其實仍可以食用。」項目經理阿軒稱，如此掉棄太浪費，收回來可以分配給有需要的人士。」義工會從新界多個街市回收食材，例如沙田、大圍、馬鞍山、荃灣、青衣、元朗和屯門等，「再跟地區組織合作，由他們借出地方派發，也善用他們的地區網絡。」與地區組織合作派發義工逢周一至周五晚上入街市回收食材，「多是蔬菜、水果和豆品類，魚和肉類比較少，因為這些食物價錢較貴，偶爾會有炒麵、腸粉和粥等熟食。」通常三、四名義工巡一個街市，「很多街坊都很熱心做義工，招募不困難，他們多是長者，推著手推車上斜落斜，其實幾辛苦。」至於回收數量，阿軒指每區都不同，「例如馬鞍山，每晚回收約一至二百公斤蔬果，大圍區或有三百多公斤。」本周二晚，記者跟隨義工到馬鞍山新港城街市回收食材，其中一名義工琴姐說：「我之前都拿過免費食物，所以有空就來幫手，街坊之間要守望相助。」另一位義工黃太，是首次參加，「朋友叫我來幫手，天寒地冷，但幫到人沒所謂啦。」去到街市後，多名檔販早已準備好，把食材送出，「有些水果買入貨時凹了，很難賣出去，不如送給公公婆婆，好過掉棄。」檔主阿榮說。不多久，義工收滿三輛手推車食物，「有各種蔬果和豆品食物，又有熟食糕點，算不錯了。」收好後，阿軒等人返回利安邨辦事處，「先簡單篩選，太腐爛的不要，之後分成一籃籃，每籃食材不會完全一樣，所以先用布蓋着，隨意抽出來給街坊，避免他們揀選或爭拗。」現場已有十多名街坊排隊等候。「百物騰貴，我們退休沒收入，免費食材幫助很大。」街坊黃太說。機構冀稅務寬免鼓勵捐贈阿軒指，這一年來前來拿取免費食物的街坊，明顯增多，「或受疫情影響，很多基層市民開工不足或失業。」他們盡力回收更多食材，但困難不少，「我們常到街市宣傳，但很多檔販都會猶豫，擔心影響生意。」他希望政府推新措施，如商舖定期捐出剩餘食材，就可享稅務寬減，從而鼓勵商戶捐贈。