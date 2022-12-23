■楊明前年在半山疑醉酒駕駛撞壆，送至醫院治療後無礙。

男藝人楊明（原名林明樂）前年八月在半山馬己仙峽道疑醉酒駕駛撞壆，去年多次改口終承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪，被判監十八日、停牌兩年、罰款兩千元，須自費接受駕駛改進課程。楊明不服刑罰過重提出上訴，高院法官陳仲衡昨天駁回，維持原判，楊明即時入獄十八日。法官陳仲衡考慮上訴宗卷、行車片段、雙方陳詞及案例，認為「不小心駕駛」罪、「在酒精影響下駕駛汽車」罪及「在體內酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛」罪名，是懲處無適當謹慎及專注行為，或未有合理顧及其他道路使用者的司機，三罪罰則相差不遠，屬嚴重性罪行。而裁判官判刑時考慮楊明案發時受酒精影響，即使這或涉另一項未被控的控罪，也沒有對他不公平。不能以「沒造成傷亡」輕判陳官認為，原審裁判官鄧少雄的考慮和分析正確，平衡各相關「不小心駕駛」罪量刑的因素，以達致公平裁決。而楊明受酒精影響是唯一可合理解釋其駕駛態度，故鄧官未有違反「不就被告沒被定罪的控罪懲之」的原則。楊明一方投訴鄧官在沒足夠證據下，指其駕駛時「嚴重受酒精影響」。不過，陳官指警方在楊身上聞到輕微酒氣，他當時神智不清，送瑪麗醫院後更一度情緒失控並半昏迷，顯示鄧官並非憑空臆測，推論楊明是「受酒精影響」下駕駛，故陳官不會干預鄧官的事實裁斷。楊明一方又投訴鄧官給予楊明過往的定罪紀錄過多比重。陳官雖指楊明並無任何「不小心駕駛」定罪紀錄，但本案與他○五年所犯的「在體內酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪，同涉酒後駕駛，「不小心駕駛」罪鐵證如山。陳官說，楊明悔意一般，不足以成為緩刑理由，加上以他在本案的駕駛方式和態度，若其車輛與其他車輛碰撞，「潛在後果」極為嚴重，故不能以本案沒有造成傷亡作為輕判理由。陳官指楊明的駕駛態度持續差勁，不顧酒精影響下駕車，罔顧其他道路使用者的安全，本案須對楊明須以一具阻嚇性刑罰，故認為鄧官判處的刑罰，並無原則性犯錯或明顯過重的問題。