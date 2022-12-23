莊氏姊妹到庭旁聽 楊明聞判眼眶微紅

楊明即時監禁十八日，他聞判後眼眶微紅但表現冷靜，在犯人欄內索取律師意見，由庭警押送至羈留室，再坐囚車到荔枝角收押所；其女友莊思明及胞姐莊思敏到庭旁聽，莊思明聞判後一直低頭，各人欲到法院羈留室探望楊明，惟懲教員表明只可讓律師探訪。



楊明多次涉醉酒駕駛及刑事毀壞，包括在○五年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並睡在車中，因酒精測試超標拘捕，被判罰款七千元及停牌一年；○六年，他在夜店襲擊保安員而被判守行為；○七年，他在守行為期間帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，被判社會服務令一百五十小時，須向便利店賠償三千八百八十元。



楊明一九九九年參加TVB藝員訓練班後入行，參演過近百套劇集，由「茄哩啡」做起，再做配角，慢慢為觀眾接受。近年他在劇集《婚姻合夥人》、《機場特警》及《迷網》擔正男主角。