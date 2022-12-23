﻿物流初創Zeek陷財困 今起停貨運配送﻿司機被拖數

港府放寬防疫措施，社會逐步復常，市民多了外出用膳，外賣受影響，本地物流初創企業Zeek（斑馬到家）陷入財困，由今日起暫停貨運配送業務，送外賣亦停頓，據悉逾二百名工友被欠薪逾千萬，其中大部分是外賣員。有員工透露，公司今日清盤其中一間分公司，遣散逾四十名辦公室職員。



「服務業總工會」轄下自由工作者分會主席王師樂向本報透露，Zeek拖欠過千萬薪金，涉逾二百名工友，大部分不屬僱員的外賣員，其中有貨車司機被欠逾二十四萬。她指，Zeek共有三家分公司，會將負責僱員出糧的「建順資訊科技管理有限公司」清盤，並申請破欠基金，支付拖欠薪金。至於外賣員薪金，Zeek承諾今日會有交代，但王坦言對前景不樂觀。

有職員稱被欠十七萬



有Zeek辦公室職員向本報透露，今日全數四十多個僱員會被遣散，公司雖申請破欠基金，但以她為例被欠十七萬，基金只補償其中約六成，其他外賣員的薪金更沒着落，強調做法不公。



她批評公司四月起開始拖糧，逼走部分員工，十月時說快找到投資者，十一月底又說未找到，並遣散負責外賣服務的二十名職員。



她透露，公司會在明年一月重組，返聘IT部等部分員工，轉做網店業務。



有商戶收到Zeek通告，指貨運配送業務今日暫停，敦促繳交物流費用。本報向Zeek查詢，獲回覆指「暫未有其他回應」。



但本報從不同途徑獲得Zeek昨向員工發送的公告，裏面強調停業通告只針對個別配送業務，其他業務未受影響，又指負責配送業務的公司仍未清盤，現時「仍在努力探討解決車手服務費的方案」，會在明年一月下旬公佈詳情。