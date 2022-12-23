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美股中段跌436點

2022-12-23 列印
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美股三大指數初段跌百分之一或以上。杜指中段報三二九三九點，跌四百三十六點；納指則報一○四二九點，路二百八十點。滙控美國預託證券價格見四十七點九九港元，跌零點二一港元；騰訊則見三百一十六點八四港元，跌六點九六港元。
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