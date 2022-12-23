聖誕新年，普天同慶，是市民聚餐高峰期，但社會上有不少貧窮戶，難以感受節日歡樂。有慈善機構組織義工隊，每晚到新界多個街市回收檔貨尾，經挑選後，派給有需要的人士，讓他們在大時大節加餸，感受到節日氣氛。負責...

2022-12-23