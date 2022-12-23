做冬買餸「靜到心驚」 酒樓爆滿

市民在昨日冬至到街市買餸準備「做冬」，但人流較以往少。在九龍城街市，售賣活雞的檔販玲姐指很多熟客預定活雞後，都因外出旅行而取消，全日生意至少比去年冬至減少一成。酒樓則大旺預訂全滿。



玲姐指價格方面只加價「少少」；另有菜檔檔主說平時冬至前一日，街市已人頭湧湧，但前日卻「靜到個心都驚」，估計今年大約減少三成生意。



適逢昨放寬食肆防疫限制，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向本報指預留「做冬」的八十席全訂滿，但他直言由於冬至和聖誕節相差不到數日，食材價格上漲，尤以海鮮最厲害整體增加一至兩成。另外，宴會再無人數上限，蘇指已不少公司已落訂春茗，更有公司本來包了一層的枱，即時「包足兩層」。