做冬買餸「靜到心驚」  酒樓爆滿

玲姐指價格方面只加價「少少」；另有菜檔檔主說平時冬至前一日，街市已人頭湧湧，但前日卻「靜到個心都驚」，估計今年大約減少三成生意。
適逢昨放寬食肆防疫限制，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向本報指預留「做冬」的八十席全訂滿，但他直言由於冬至和聖誕節相差不到數日，食材價格上漲，尤以海鮮最厲害整體增加一至兩成。另外，宴會再無人數上限，蘇指已不少公司已落訂春茗，更有公司本來包了一層的枱，即時「包足兩層」。
聖誕新年，普天同慶，是市民聚餐高峰期，但社會上有不少貧窮戶，難以感受節日歡樂。有慈善機構組織義工隊，每晚到新界多個街市回收檔貨尾，經挑選後，派給有需要的人士，讓他們在大時大節加餸，感受到節日氣氛。負責...
2022-12-23
台灣昨宣佈重啟來往金門和廈門的小三通航線，但實施時間僅限於明年一月七日至二月六日。開放對象為金馬地區居民和陸配，暫不開放其他地區居民和大陸民眾乘航。兩岸金廈小三通客運航線自二○二○年二月十日起，就因為...
2022-12-23
美國和俄羅斯繼續透過烏克蘭問題隔空博弈。美國總統拜登周三會晤到訪的烏克蘭總統澤連斯基，宣佈追加十八點五億美元軍事援助，強調烏克蘭永遠不會孤軍作戰。俄羅斯總統普京則指，這場悲劇是由第三國家政策造成。澤連...
2022-12-23
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日再錄得2宗成交，項目本月至今暫累售26伙，套現接近1.22億。新盤ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出2伙，其中一個為E座9樓22室...
2022-12-23
美國12月消費者信心指數遠高於市場預期，隔晚美股三大指數均升逾1%，帶動港股周四高開逾370點，內需股及內房股升幅顯著，「ATM」繼續支撐大市。恒指收報19679點，升518點或2.7%，連升兩日，大...
2022-12-23
世界盃曲終人散，各地盃賽和頂級聯賽陸續重開，不少球員都立即歸隊開工，曼聯於周三英格蘭聯賽盃第四圈主場迎戰般尼，正選連後備就有九位早前出戰世界盃的球員。當中在決賽周表現出色的英格蘭前鋒拉舒福特，將勇態帶...
2022-12-23
38歲駱振偉（Thor）最近憑ViuTV劇《繩角》大師兄「袁天就」彈起，角色慘死一幕更搞喊不少觀眾，33歲丹麥籍太太Katrine Friis Olsen當然唔例外，Thor希望透過角色好成績，實現多...
2022-12-23
本港向以嚴刑打擊販賣大麻，但有錢使得鬼推磨，大麻有地下市場，毒梟千方百計生產。警方昨天在上水偵破一個面積達三千平方呎的大麻種植場，揭發毒梟從外國購買大麻種子，招攬持行街紙的越南漢做農夫，估計一年可以生...
2022-12-23
昨晚潘頓憑黎廄「淺草飛」、伍廄「快一步」和蔡廄「嫡愛心」三W，另外還有一亞兩季，於第八場後已經成為騎師王。至於何澤堯勝出方廄「電訊飛彈」、呂廄「勇敢巨星」和沈廄「雪勇神駒」，同樣中三元。其餘田泰安憑姚...
2022-12-22