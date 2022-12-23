中大夥深圳分校 首辦 「2+2」跨科雙主修

■香港中文大學和香港中文大學（深圳），合辦首個學生須兩地就讀的「跨學科數據分析＋X雙主修課程」。

香港中文大學於二○二三學年，共有六十九個學士學位課程，其中與中大深圳分校合辦的「跨學科數據分析＋X雙主修課程」，是全港首個須於兩地校園，各修讀兩年的雙主修課程。修讀該課程的學生，須在兩地公司實習，有助未來想在大灣區發展的學生建立人脈，為未來就業鋪路。採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供、星島圖片庫香港中文大學今年只有一個新課程，就是與香港中文大學（深圳）合辦，全港首個學生須在兩地校園修讀的「跨學科數據分析＋X雙主修課程」。該課程要求學生在香港和深圳的中文大學，分別修讀兩年，進行學習活動或研究，學生可於兩地的頂尖機構實習之餘，亦確保學生獲中大的「在學．在職計劃」取錄。深度學習 雙重獲益中大入學及學生資助處處長王家徹教授表示，現時中大的方向，是發展跨學科課程，培育通才，而「跨學科數據分析＋X雙主修課程」就是因應中大近年的發展方針下推出；至於為何要由兩校合辦課程，並且學生必須在兩地校園上課，就是希望他們深入了解兩地文化。「同學在不同文化、環境城市所得的生活經驗，對他們的就業都很重要。香港的優勢是國際化，又是金融中心，而深圳則是全中國尖端科技發展最重要的地方，如果同學曾在兩地深度學習、生活、實習，對建立其人際網絡都有幫助，可說是Double benefit（雙重獲益）。」王家徹補充，近年香港政府常講大灣區的發展策略，如果同學本身對大灣區的發展機遇有興趣，就可以嘗試報讀該課程。「若學生時間上規劃得好，在香港和深圳都有實習機會，能獲取的經驗自然更多。」他指，有意報讀該課程的同學，最好本身是認同大灣區的發展機遇，否則未能獲得最大利益。灣區考察 校內住宿「跨學科數據分析＋X雙主修課程」每年合共取錄四十至五十名學生，中大和中大深圳分校各取錄二十至二十五名學生。在課程內容方面，經中大取錄的學生，第一主修為中大開設的「跨學科數據分析」；而第二主修，則可從中大的課程，包括統計學、數學、系統工程與工程管理學、信息工程學、工商管理學士綜合課程，或中大深圳分校的統計學、數學與應用數學、計算機科學與技術、電子與計算機工程、金融工程和市場營銷中，揀選其中一項。修讀「跨學科數據分析＋X雙主修課程」的同學，在四年的學習期間，會上下學期輪流在香港和深圳校園上課，首兩年暑假須分別赴大灣區及亞洲實地考察。在中大深圳分校修讀期間，學生將被安排校內住宿。成績接近 面試加分由於「跨學科數據分析＋X雙主修課程」屬全新課程，王家徹指未能確切掌握其收生分數，但根據相關課程過往的收生分數作參考，最佳五科中位數為二十五分，預計在明年中學文憑試成績公佈前，發佈預計分數，供同學作參考。