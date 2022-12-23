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「﻿彈票黨」連犯23案 12男女落網﻿

2022-12-23 列印
■探員將疑犯帶署調查。
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「彈票黨」行騙案不絕，油尖警區八月起接獲受害人指被騙徒開空頭支票，呃走名貴紅酒櫃及二十多萬名錶，經調查後在一次截查行動，於疑人身上檢獲多張銀行入數紙及空頭支票，繼而牽扯出整個詐騙集團，先後拘捕十二名男女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」、「處理贓物」及「串謀詐騙」罪。

被捕人士涉及二十三宗案件，款項共九百多萬元，其中一個受害人最大受騙款項達一百五十萬元。

集團分工仔細，有人假扮買家或商人招徠，亦有成員做「跑腿」負責交易。
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