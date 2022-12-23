有病看護士？肝炎護士有助提升診症效率 加強病人自身健康管理

肝腸胃科專科護士林燕儀

病向淺中醫，人人都知道生病了便要看醫生，但你有聽過有病去看護士嗎？醫院管理局在上世紀90年代開始發展護士診所，涵蓋多個專科，其中肝炎護士診所自2020年起分階段成立，已初見成效。肝腸胃科護士工作小組成員梁鳳儀表示，世界衞生組織早已定下目標，在2030年前清除作為公共衞生威脅的病毒性肝炎；香港政府也提出2020至2024年香港病毒性肝炎行動計劃，首份藍圖定立了4個策略，包括提升各界對肝炎認知、加強監察肝炎患者、推廣預防肝炎及擴展治療，並透過設立肝炎護士診所以加強門診承載力，肝腸胃科專科護士（肝炎護士）因此應運而生。縮短輪侯時間及提高診症效率2020年，2間公立醫院率先作為試點開設肝炎護士診所，隨後15間診所陸續成立。肝炎護士職務繁重，主要處理病情穩定的肝炎病人，包括預先為病人和正接受抗病毒治療的孕婦做肝纖維化掃瞄和驗血，以協助專科醫生做病情評估，減輕醫生診斷時間，相對亦縮短了病人輪候時間，提高診症效率。肝腸胃科專科護士林燕儀指出，根據本地流行病學研究顯示，香港乙型肝炎患者約54萬人；丙型肝炎患者估計亦有約2.2萬人。未有肝炎護士前，穩定的內科病人（包括：肝炎患者）輪候公立醫院需時，希望診所成立後，能加快肝炎患者的輪候時間和令他們更快得到合適的治療。身為前線醫護人員，林燕儀十分明白與病人溝通的重要。「肝炎護士可以為病人提供個人化教育，有助提升他們的依從性。未有專科護士前，病人可能無從得知如何護理自己身體，現在我們會先和病人溝通，了解其生活模式，向他們解釋怎樣食藥才能發揮最大藥效；為何要依時食藥；為何要定期做超聲波檢查。我們又可以從監察各項檢查中發現病情變化，與醫生商量校藥或轉藥，有助改善病情。」丙肝及早拆炸彈阻傳播乙肝無法根治，須長期服藥以控制病毒和預防併發症如肝硬化，患者依從性較大；至於丙肝患者，雖早已有藥物可消除病毒，早期的藥（干擾素）副作用較多，現時丙肝新型口服抗病毒藥物副作用少，亦已被納入為醫管局專用藥物，收取標準藥物費用。用藥後，只需8-24星期療程便可完全消除丙肝病毒，治癒率高達9成以上。當局更在今年推行消滅丙肝計劃，主動從檔案紀綠中找回「失縱」丙肝患者，免費提供驗血檢查和治療。「丙肝病毒透過血液和性交傳播，吸毒者和患者的伴侶均是高危感染者，找到這些『失蹤』患者，不但可以治癒他們，更可以為他們身邊的高危人士做篩查，及早拆除計時炸彈，中斷病毒傳播，終有一日可以令丙肝消失。」林燕儀說。梁鳳儀重申健康教育的重要。「我知道仍有很多人認為生病只可以看醫生，我希望肝炎護士以至其他專科護士能充份發揮其職能，給予市民更好的護理體驗，更大的信心。專科護士不但有助縮短診症輪候時間，最重要是幫助病人加強自身健康管理，從而提升整體對疾病管理及預防。」