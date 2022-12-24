餐飲訂座幾爆滿 「人力車」睇夜景 聖誕長假 市道大旺

今天是港人重視的平安夜，市民將享受一連四日的聖誕長假，適逢政府撤銷多項防疫措施，蘭桂坊、西九及維港兩岸等熱點勢將人潮湧現，酒吧業指聖誕檔期生意非常理想，訂座率普遍逾九成甚至爆滿，餐飲業更料長假每日平均有三點二億元生意。



各區都充滿聖誕節日氣氛，西九文化區舉辦香港繽紛冬日巡禮，有香港戶外最高的聖誕樹作為打卡熱點。維港兩岸可盡觀聖誕燈飾，勢吸引不少人觀賞，而本港的聖誕燈飾享負盛名，新巴「人力車觀光巴士」今日起至明年一月二日晚，將特設聖誕節夜景路線H2C，由中環天星碼頭及尖沙咀漢口道開出，行經中環、灣仔海濱長廊、尖沙咀等，讓市民在雙層開篷巴士欣賞燈飾。灣仔利東街作為節慶熱點，在中庭廣場懸掛七米直徑的鏡面球，猶如大型舞池。

餐飲業料日搵3.2億



港府日前撤銷多項防疫措施，刺激市民外出用餐消費，其中酒店自助餐最受歡迎。本報昨日以顧客身份向多間酒店餐廳查詢晚間自助餐情況，其中馬哥孛羅香港酒店咖啡廳、帝苑酒店的雅苑座、Hotel ICON唯港薈的The Market等，均表示十二月全數日子訂座已滿，當中The Market要到明年一月十七日才有空擋。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報指對聖誕檔期生意感樂觀，料餐飲業在四日連假平均每日能錄得三點二億的生意額，形容「喺疫情時期算理想」。他說聖誕節酒店自助餐及特色餐廳的生意暢旺，而食材價格整體上漲兩成，餐價會有約一成升幅，但相信在大幅放寬防疫情況下，港人消費氣氛仍高漲。



蘭桂坊協會總監張素媚表示，酒吧食肆今天平安夜的訂座率已達九成，明天聖誕節正日已爆滿，冀四天假期的營業額能回復疫前七、八成；她說酒的入貨價有上升，其中以香檳最搶手，但酒吧普遍都不敢加價。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則說自十一月起，港府數日前才宣佈放寬，酒吧在之前都不敢有太大動作，聖誕部署可能不足夠，他估計除夕的酒吧氣氛會更佳。