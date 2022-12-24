下周三推搶人才 料3年招25萬人

《施政報告》提出多項「搶人才、搶企業」措施，政務司司長陳國基公佈各項搶人才政策將於下周三起展開，人才服務窗口線上平台將於當日推出。陳又指連同本地大學畢業生，預計未來三年本港會有二十五萬人才。



陳國基指申請者在線上平台輸入學歷、收入及工作經驗，平台會自動提供合適人才入境計劃，在完成申請後四星期內可完成審批。他預料未來三年每年吸引至少三萬五千名人才，計及每年本地大學畢業生的五萬人，合共有二十五萬人。政府強調海外人才只是補充，最希望香港人可以留低。



另外，財政司司長陳茂波指已成立「引進重點企業辦公室」，目標在未來三年間招攬至少一千一百三十間企業，初步計劃重點引進策略性企業範疇，包括生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料及新能源科技等，引進辦將主動聯絡並展開磋商。