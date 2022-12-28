內地防控大鬆綁 兩地互訪搜尋量飆升

■港府表示，現正雙軌並行推進通關籌備工作。

內地新冠疫情升溫之際，中央宣佈防控大鬆綁，由明年一月八日起新冠患者不用隔離、入境者亦毋須在抵埗後接受核酸檢測及居住隔離酒店。消息發佈之後，內地人對熱門海外目的地的搜尋量大增十倍，其中香港成內地人春節外遊的第二熱門之選；本港出境遊搜尋量亦瞬間暴漲，其中上海機票搜尋量增逾十倍。旅遊業歡迎兩地出現外遊熱潮，但稱本港在人手、交通等硬件仍需時重整；有議員預料，內地人入境香港遲早會毋須隔離，但入境者仍需要完成接種新冠疫苗。內地公佈，由下月八日起新冠病毒改為「乙類傳染病、乙類管理」，不再納入《國境檢疫法》規定的檢疫傳染病甲類嚴控管理中。《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》提出，不再對新冠患者實施隔離措施、對確診者實行分級分類收治，同時不再劃定高低風險區，而檢測策略亦調整為「願檢盡檢」，不再開展全員核酸檢測。方案亦提出改善中外人員往來管理，即入境者來華前毋須向駐外使領館申請健康碼，只需持出發前四十八小時內核酸陰性證明即可；入境者抵埗後亦毋須接受核酸檢測及集中隔離。若健康申報有異常，海關會為入境者做快測，若結果呈陽性並無症狀或輕症，可以採取居家隔離。國際航班亦放寬入境，當局會取消每個目的地一周一航線及客座率限制，並分階段增加航班數量，簡化機場入境航班處置流程，加強重點城市航班接收能力，而乘客坐飛機時，仍須佩戴口罩。局方並會進一步改善復工復產、留學、探親等外籍人士入境安排，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，有序恢復中國公民出境旅遊。旅遊業盼明年可有九成生意消息傳出後，內地旅遊平台「攜程」數據顯示，大放寬消息宣佈後半小時內，熱門海外目的地搜索量與同期相比增長十倍，春節旅遊的搜尋首三位是澳門、香港和日本，而跟團遊產品的相關搜尋量亦猛漲六倍。與此同時，本港亦出現回內地熱潮，旅遊網站Trip.com及Ctrip顯示，本港出境至內地的機票搜索量亦較上周同時間暴增五點二一倍，搜索量最多的五個內地目的地依次為上海、北京、杭州、成都及南京，其中上海的搜索量增幅逾十倍。旅議會總幹事楊淑芬說，料兩地通關之後，短期內不會有太多內地旅客來港，但期望明年第三季可以逐步恢復至疫情前的八至九成生意。她說，相關業界始終需時重整人手及交通等配套，尤其三年疫情以來許多從業員都已轉行，聘人存在難度。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，現時有不少確診市民都無申報，社會上未有明顯加劇病毒傳播。他相信「隔離令」會「慢慢淡出」，但最少應確保染疫旅客要戴口罩、不到人群聚集地方，及保持社交距離。他認為，兩地通關對本港影響較細，但承認會對本港醫療體系增加壓力，故建議要求內地人士來港前須至少接種兩劑疫苗，三針就最好，以減少病毒跨境傳播的機會。