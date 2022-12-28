無法直飛 遊北海道沖繩等景點 ﻿日本入境中港澳客須用4指定機場﻿

日本因應中國新冠疫情升溫，收緊入境限制，由周五起中港澳航班須按指定使用日本四個機場。日本當局亦要求所有中國內地旅客入境時抵埗後須接受核酸檢測。新安排出台，有旅行社擔心多個日本旅行團因臨時轉飛，需要取消，料二千名旅客受影響，損失估計達數千萬元。



日媒《讀賣新聞》報道，本月三十日起內地、香港、澳門的航班將只能使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部四個機場，原本有香港航班升降的北海道新千歲、福岡和沖繩那霸機場不在名單上，港人變相無法直飛至沖繩、北海道札幌、九州等熱門目的地。

旅行團大受影響



日政府亦要求由中國大陸入境及七天內曾到內地者，入境後須做核酸檢測，陽性原則上須隔離七天，若無症狀者隔離五天；當局為確保能徹底檢查，將限制來往日本和中國的航班數量。



縱橫遊執行董事袁振寧說，旅行社正向航空公司查詢如何調配航班，但坦言可用的四個機場載運量繁忙，航空公司未必能申請加開轉航航班。他說，即使可安排旅客在東京轉乘內陸機或新幹線等前往北海道等目的地，惟途中的酒店、餐廳及交通服務未必足夠，或難以預訂。袁說，最壞打算是取消相關旅團出發，全數退款。他透露，明年初約二千名團友前往札幌、福岡、沖繩等地，若團費約一萬多元計，料損失數千萬元。



除了日本收緊對內地旅客的入境限制，南韓將中國及十多個國家和地區列入「檢疫查驗重點國家」名單，在仁川機場針對高風險人士加強篩查。意大利米蘭的馬爾朋薩機場亦要求由中國入境旅客接受核酸檢測，措施持續至明年一月三十日。印度亦規定內地、香港入境客須出示核酸陰性證明，一旦出現症狀或檢測陽性要接受隔離。外交部發言人汪文斌昨指中方根據疫情形勢變化，不斷優化防控措施，應當科學適度，不影響正常的人員交往，為來華的各國人士提供便利。