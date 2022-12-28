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林寶堅尼撼客貨車　齊失控掉頭

2022-12-28 列印
■客貨車剷上行人路，而跑車則停於車道。
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一名五十二歲姓陳男子昨中午駕駛一輛藍色林寶堅尼跑車，沿窩打老道往沙田方向，至浸會醫院對開橋面時突然失控，司機扭左救車終撞向左邊鐵欄，繼而彈出左搖右擺，撞向右邊一輛客貨車，兩車失控掉頭，客貨車剷上行人路停下，跑車則停於車道上。

陳沒有受傷，四十二歲姓張客貨車男司機則報稱頭痛，由救護車送院治理。
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