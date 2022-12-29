撤所有社交距離措施 僅維持口罩令 防疫大解放取消疫苗通 入境免測核酸

李家超宣佈，由今天起取消檢疫令以及不再界定密切接觸者，但會通過確診患者向相關人士發出健康措施建議。當局亦取消疫苗通行證，也取消所有社交距離措施，包括限聚令、一點五米餐桌距離和每枱人數限制等，只維持口罩令。由內地、澳門、台灣以及海外抵港人士今天起毋須接受核酸檢測，改為自行做快速測試至第五天。



李家超指，考慮到社會已達至相當高的疫苗接種率，加上早前曾確診人數超過二百五十萬人，社會已建立較廣泛的防疫屏障。而香港有足夠和有效的抗疫藥物，醫護人員累積了應對疫情的豐富經驗。往後防疫政策會聚焦防重症、防死亡，以及保護一老一幼等高風險群組，相信改善措施可以再大力推進香港復原，政府會留意疫情發展，包括審視對確診者發出隔離令的措施，研究改善安排。

不再界定「密接者」



醫務衛生局局長盧寵茂說，考慮到「檢疫令」和「疫苗通行證」帶來的社會成本，故撤銷上述兩項安排，政府亦決定停止樓宇強制檢測公告。他說，目前確診者的隔離安排維持不變，但會密切監察疫情發展，審視對確診者的措施。為鼓勵「願檢盡檢」，全港檢測中心及檢測站會維持為公眾提供免費核酸檢測。一老一幼方面，安老及殘疾院舍員工維持每日做快測及定期核酸檢測，院友須每日快測，訪客亦要出示四十八小時內核酸檢測陰性結果。

學生仍須快測至1月底



教育局局長蔡若蓮亦說，會逐步調整學校的防疫措施，學校疫苗通行證由今日起取消，所有學生可參加課後活動，但會維持教職員及學生每日回校前量體溫及完成快速抗原測試，直至明年一月三十一日。而由明年二月起逐步有序恢復全日面授課堂，二月一日起中學首先全面恢復全日面授課堂，二月十五日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂，亦將檢視及適當調整學校師生在每日回校前完成快測的要求。



對於非港人來港會否佔用本港抗疫資源，盧寵茂說，醫管局會優先為合資格人士，包括本地確診者，提供醫療服務及藥物；不符資格的人士，包括非香港居民或旅客，不能使用指定診所及遙距診症服務。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，本港過去五天仍有急速反彈的現象，現時放寬社交距離措施並非最適合的時機，但港府或有其他考慮，故最重要的是穩守醫療系統的防線。